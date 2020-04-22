Супермама - 11 выпуск: есть ли жизнь после свадьбы с главным героем шоу Холостяк

Супермама: есть ли жизнь после свадьбы с главным героем шоу Холостяком

22 апреля на СТБ выйдет 11 выпуск проекта Супермама.

С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити « Супермама » на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

Третьей участницей этой недели стала Александра Черкасова, домохозяйка и жена чемпиона, экс-Холостяка Дмитрия Черкасова.

«Так как наш папа действующий профессиональный спортсмен, вся наша жизнь построена по режиму. Я готовлю завтрак, первый обед, второй обед, ужин. И если у мужа есть ответственные соревнования, то нужен еще один прием пищи. К тому же, я люблю, чтобы в доме было опрятно и чисто, поэтому весь дом должен быть полностью убран два раза в день», - рассказывает Александра об их семейном распорядке.

Саша вместе с Дмитрием растят двух сыновей, Тимофея и Марка. Как рассказывает девушка, мальчики с рождения живут в строгом режиме, который позитивно сказывается на их физическом и психическом здоровье.

Действительно ли дети должны жить по строгому графику отца, и есть ли в жизни Саши ее личные интересы, увидим 22 апреля в 18:00 на канале СТБ.