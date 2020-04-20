Супермама - 9 выпуск: как вседозволенность влияет на детей

20 апреля 2020 14:15 Александр Кива
Супермама - 9 выпуск: как вседозволенность влияет на детей

С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ.

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Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

На третьей неделе зрители увидят новую четверку мамочек. И первой к себе в гости приглашает экстравагантная певица Анна Диди.  

Анна не замужем, а решение забеременеть возникло у нее спонтанно. Как признается девушка, однажды в караоке-бар зашел красивый иностранный мужчина, к которому она просто подошла с вопросом, можно ли ей родить от него детей. Так на свет появился Леон.

«Я приняла решение воспитывать своего сына по тибетской культуре. Он для меня царь и бог! Для него нет никаких правил, я полностью ему подчиняюсь!» - рассказывает Анна.

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У мальчика нет режима дня, он может делать все, что ему вздумается. А о желаниях и потребностях крохи Анна Диди догадывается – потому что мальчик не выговаривает даже слово «мама» в свои 1 год и 7 месяцев.

Действительно ли такой метод воспитания подразумевали тибетские монахи, и что на это скажет Дмитрий Карпачев, увидим 20 апреля в 18:00 на канале СТБ.

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