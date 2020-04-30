Что посмотреть по ТВ 30 апреля 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

30 апреля 2020 10:20 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 30 апреля 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 30 апреля 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 30 апреля 2020 года — СЕРИАЛЫ

Теория Большого взрыва, НЛО TV, 11:20

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Главными героями сериала являются молодые физики Леонард Хофстедтер и Шелдон Купер — типичные представители гик-культуры. Они увлекаются комиксами, фантастическими сериалами (в первую очередь — «Звёздным путем»), настольными и компьютерными играми, пейнтболом и посещением различных фанатских слётов. Эти хобби вместе с ними разделяют аэрокосмический инженер Говард Воловиц и астрофизик Раджеш Кутраппали. Все четверо друзей тесно связаны с наукой и работают в Калифорнийском технологическом институте в городе Пасадена, штат Калифорния. Однако жизнь парней круто изменяется, когда на одной лестничной площадке с Шелдоном и Леонардом поселяется начинающая актриса и официантка Пенни.

Ветер любви, 1+1, 17:10

Турецкая мелодрама «Ветер любви» о жажде мести, что перерастает в настоящую и страстную любовь. В центре сюжета восточной сказки - давняя вражда семей. Миран еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азиза приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть Хазару Шадоглу. По убеждению Азизы именно он является убийцей родителей Мирана.

А также смотрите:

  • 11:05 Мене звати Мелек, Интер
  • 11:30 Охотники за древностями, К1
  • 16:00 Історія одного злочину, канал Украина
  • 17:00 Дефективи, НЛО TV 
  • 20:00 Танька і Володька, ТЕТ
  • 20:10 Жизнь прекрасна, СТБ
  • 20:40 Новобранец, НЛО TV  
  • 21:00 Добровольцы, Интер
  • 21:20 Заклятые друзья, ICTV

Что посмотреть по ТВ 30 апреля 2020 года — ФИЛЬМЫ

Восход тьмы, 14:00, ТЕТ

Жизнь главного героя переворачивается, когда он случайно узнаёт, что судьбой ему предначертано стать последним из бессмертных воинов, посвятивших всю свою жизнь борьбе с силами Тьмы. Наш герой отправляется в путешествие через века, чтобы найти шесть элементов, которые помогут ему предотвратить восход тьмы.

А также смотрите:

  • 15:25 Азартные игры, 2+2
  • 20:50 Такси 4, Новый канал
  • 22:20 Никки, дьявол – младший, Новый канал

Что посмотреть по ТВ 30 апреля 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Ревизор. Карантин, 18:00, Новый канал

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Адаптироваться к карантинным реалиям должны были заведения, продолжившие свою работу, – магазины, рестораны, кафе и заправки. Ведущая проекта «Ревизор» на Новом канале Юлия Панкова проверит, соблюдают ли они особые санитарные нормы во время карантина и изменилось ли качество их сервиса. Все это – в спецвыпуске «Ревизор. Карантин». 

А также смотрите:

  • 15:50 Хата на тата, СТБ 
  • 17:30 Богиня шопинга, ТЕТ
  • 18:00 СуперМама, СТБ
  • 19:00 Хто зверху?, Новый канал
  • 19:20 "Орел и Решка. Морской сезон", К1

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