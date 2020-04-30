Что посмотреть по ТВ 30 апреля 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 30 апреля 2020 года — СЕРИАЛЫ
Теория Большого взрыва, НЛО TV, 11:20
Ветер любви, 1+1, 17:10
Турецкая мелодрама «Ветер любви» о жажде мести, что перерастает в настоящую и страстную любовь. В центре сюжета восточной сказки - давняя вражда семей. Миран еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азиза приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть Хазару Шадоглу. По убеждению Азизы именно он является убийцей родителей Мирана.
А также смотрите:
- 11:05 Мене звати Мелек, Интер
- 11:30 Охотники за древностями, К1
- 16:00 Історія одного злочину, канал Украина
- 17:00 Дефективи, НЛО TV
- 20:00 Танька і Володька, ТЕТ
- 20:10 Жизнь прекрасна, СТБ
- 20:40 Новобранец, НЛО TV
- 21:00 Добровольцы, Интер
- 21:20 Заклятые друзья, ICTV
Что посмотреть по ТВ 30 апреля 2020 года — ФИЛЬМЫ
Восход тьмы, 14:00, ТЕТ
Жизнь главного героя переворачивается, когда он случайно узнаёт, что судьбой ему предначертано стать последним из бессмертных воинов, посвятивших всю свою жизнь борьбе с силами Тьмы. Наш герой отправляется в путешествие через века, чтобы найти шесть элементов, которые помогут ему предотвратить восход тьмы.
А также смотрите:
- 15:25 Азартные игры, 2+2
- 20:50 Такси 4, Новый канал
- 22:20 Никки, дьявол – младший, Новый канал
Что посмотреть по ТВ 30 апреля 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Ревизор. Карантин, 18:00, Новый канал
А также смотрите:
- 15:50 Хата на тата, СТБ
- 17:30 Богиня шопинга, ТЕТ
- 18:00 СуперМама, СТБ
- 19:00 Хто зверху?, Новый канал
- 19:20 "Орел и Решка. Морской сезон", К1