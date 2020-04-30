Супермама: чем удивит героиня 16 выпуска

30 апреля 2020 13:10 Александр Кива
Супермама: чем удивит героиня 16 выпуска
Супермама: чем удивит героиня 16 выпуска

30 апреля на СТБ выйдет 16 выпуск проекта Супермама.

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С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

Заключительной героиней этой недели станет очень необычная мама – Аня, мама тройняшек! Как рассказывает девушка, она ни прибегала к услуге ЭКО, ни как-либо еще старалась зачать тройню – все произошло само собой.

«Быть мамой тройняшек куда легче, чем всем кажется со стороны. Они живут в одном ритме, действуют в одном такте, у них одни желания и идеи на троих. А я вместе с ними просто хочу жить счастливо. Я супермама, потому что воспитываю их умными, самостоятельными, полноценными и здоровыми», - говорит Аня.

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Каково это растить тройняшек на самом деле, и все ли так легко и красочно, как рассказывает Аня, увидим 30 апреля в 18:00 на канале СТБ.

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