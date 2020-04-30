Супермама: чем удивит героиня 16 выпуска
30 апреля на СТБ выйдет 16 выпуск проекта Супермама.
Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.
Заключительной героиней этой недели станет очень необычная мама – Аня, мама тройняшек! Как рассказывает девушка, она ни прибегала к услуге ЭКО, ни как-либо еще старалась зачать тройню – все произошло само собой.
«Быть мамой тройняшек куда легче, чем всем кажется со стороны. Они живут в одном ритме, действуют в одном такте, у них одни желания и идеи на троих. А я вместе с ними просто хочу жить счастливо. Я супермама, потому что воспитываю их умными, самостоятельными, полноценными и здоровыми», - говорит Аня.