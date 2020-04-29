Супермама - 15 выпуск: участница проекта вызовет неоднозначную реакцию

29 апреля 2020 12:10 Александр Кива
Супермама - 15 выпуск: участница проекта вызовет неоднозначную реакцию
Супермама - 15 выпуск: участница проекта вызовет неоднозначную реакцию

29 апреля на СТБ выйдет 15 выпуск проекта Супермама.

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С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

Мама-фитоняшка Марина уже успела впечатлить и зрителей, и своих конкуренток. Поэтому остальные мамы очень ждут встречи с ее домом. Марина вместе с мужем воспитывает одного сына. И как утверждает девушка, и она, и ее семья просто the best of the best.

«Я умопомрачительная мама лучшего сыночка Артура. Моему сыну 6 лет, и он взрослый, самостоятельный, умный, спортивный и состоявшийся мужчина», - уверена Марина.

Марина утверждает, что ее сын начал проявлять стремление к самостоятельности уже с 4 лет. Например, уже тогда он сам мыл за собой посуду. Оказывается, чтобы приучить к самостоятельности, мама уже несколько лет оставляет своего сына одного дома на целый день.

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Взрослый и состоявшийся 6-летний мужчина – это настоящий психологический феномен. Какие еще методы воспитания использует Марина для такого эффекта, увидим 29 апреля в 18:00 на канале СТБ.

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