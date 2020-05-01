М1 покажет полную телеверсию музыкального шоу Макса Барских – Семь

1 мая 2020 14:25 Юлия Крутиева
М1 покажет полную телеверсию музыкального шоу Макса Барских – Семь

Танцуй под хиты трехкратного обладателя премии "M1 Music Awards"!

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1 мая в 20:30 телеканал М1 покажет телевизионную версию музыкального шоу Макса Барских «Семь». В свое время оно имело эффект разорвавшейся бомбы, собрав в киевском МВЦ около 12 000 зрителей.

Учитывая то, что шоу «Семь» опирается на танцы и динамическую эстетику зажигательных 80-х, оно создаст правильную атмосферу праздника, ради которой не надо выходить из дома. В карантин смотри М1 – и наслаждайся качественной музыкой!

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Не пропусти уникальную возможность услышать любимые песни артиста – “Сделай громче”, “Танцевать”, “Подруга-ночь”, “Туманы”, “Моя любовь”, “Берега” – в своих первозданных версиях! Отдельного внимания заслуживает и зрелищная интерактивная постановка, над которой работали режиссер Алан Бадоев и хореограф Руслан Махов.

Шоу Макса Барских «Семь» 1 мая в 20:30 на М1!

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