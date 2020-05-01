Что посмотреть по ТВ 1 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 1 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Касл, НЛО TV, 18:10
А также смотрите:
- 17:00 Дефективы, НЛО TV
- 20:00 Танька і Володька, ТЕТ
- 20:40 Новобранец, НЛО TV
Что посмотреть по ТВ 1 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Пираты Карибского моря: Месть Салазара, 17:40, канал Украина
У капитана Джека Спарроу случится очередная любовь, причем взаимной она не будет… А как по другому возможно, если сердечный интерес Воробья — ученая интеллигентная дама, обвиненная в колдовстве?.. Так же в картине будет и побочная романтическая история двух молодых британцев, а ещё двое злодеев — Капитан Барбосса объединит усилия с неким призраком испанского капитана, и все для того — чтобы Джеку Спарроу не жилось спокойно…
А также смотрите:
- 17:05 "Тройной форсаж: Токийский дрифт", 2+2
- 17:10 "Мальчишник в Вегасе 3" Новый канал
- 17:30 "Женись на мне, чувак" К1
- 19:00 "Такси 4", Новый канал
- 19:00 "Форсаж-4", 2+2
- 19:10 "Крысиные бега", К1
- 20:40 "Такси 5", Новый канал
- 20:55 "Защитник", 2+2
- 22:40 "Хеллбой-3: Возрождение Кровавой королевы", ICTV
- 22:45 "Сапожник", ТЕТ
Что посмотреть по ТВ 1 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Холостяк, 19:00, СТБ
А также смотрите:
- 17:30 Богиня шопинга, ТЕТ
- 20:00 Дизель Шоу, ICTV
- 21:05 "Орел и Решка. Морской сезон", К1