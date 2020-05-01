Что посмотреть по ТВ 1 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 1 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Касл, НЛО TV, 18:10

Ситком украинского производства "Дефективы" - это спин-офф "СишишШоу. Бар", в котором зрители смогут наблюдать за приключениями все тех же смешных и недостаточно воспитанных героев, но теперь в совершенно новых условиях и при других обстоятельствах.

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17:00 Дефективы, НЛО TV

20:00 Танька і Володька, ТЕТ

20:40 Новобранец, НЛО TV

Что посмотреть по ТВ 1 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Пираты Карибского моря: Месть Салазара, 17:40, канал Украина

У капитана Джека Спарроу случится очередная любовь, причем взаимной она не будет… А как по другому возможно, если сердечный интерес Воробья — ученая интеллигентная дама, обвиненная в колдовстве?.. Так же в картине будет и побочная романтическая история двух молодых британцев, а ещё двое злодеев — Капитан Барбосса объединит усилия с неким призраком испанского капитана, и все для того — чтобы Джеку Спарроу не жилось спокойно…

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17:05 "Тройной форсаж: Токийский дрифт", 2+2

17:10 "Мальчишник в Вегасе 3" Новый канал

17:30 "Женись на мне, чувак" К1

19:00 "Такси 4", Новый канал

19:00 "Форсаж-4", 2+2

19:10 "Крысиные бега", К1

20:40 "Такси 5", Новый канал

20:55 "Защитник", 2+2

22:40 "Хеллбой-3: Возрождение Кровавой королевы", ICTV

22:45 "Сапожник", ТЕТ

Что посмотреть по ТВ 1 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Холостяк, 19:00, СТБ

На свидание с Холостяком в 9 выпуске от 01.05.2020 отправятся две участницы, которые, по мнению главного героя, в чем-то похожи. А проведут они день в солнечном Египте! Макс предложит девушкам прокатиться по берегу моря на лошадях. Однако участницам предстоит решить, кто поедет вместе с Холостяком, а кто – отдельно. Вечером Макс пригласит спутниц в ресторан, где с каждой у него произойдет серьезный разговор. В чем же схожесть этих двух девушек? И покинет ли кто-то из них проект еще до Церемонии роз?

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