Что посмотреть по ТВ 4 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

4 мая 2020 10:00 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 4 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 4 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 4 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Предвзятое отношение, СТБ, 20:15

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Наталья Горенко, в прошлом успешный следователь, не видела родного сына 7 лет. Илья не может простить матери того, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление. По этой же причине от Натальи ушел муж – судмедэксперт Степан Феофанов, возмущенный её «излишней принципиальностью». Однажды в морг для вскрытия поступает тело со следами насильственной смерти, в котором Степан узнает своего сына Илью.

А также смотрите:

  • 11:35 Т/с Коли ми вдома. Нова історія СТБ
  • 11:35 Т/с "Охотники за древностями" К1 
  • 12:00 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
  • 16:00 Т/с "История одного преступления" Украина
  • 16:30 Т/с "Танька и Володька" ТЕТ 
  • 17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
  • 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1 17:50
  • 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV  
  • 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
  • 20:45 Т/с "Кухня" 1+1
  • 21:00 Т/с "Добровольцы" Интер 
  • 21:00 Т/с "Сиделка" Украина 
  • 21:20 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
  • 21:20 Т/с "Пес" ICTV 
  • 21:45 Т/с "Мамочки" 1+1
  • 22:30 Т/с "Нарко - 3" НТН
  • 22:50 Т/с "Майор и магия" СТБ

Что посмотреть по ТВ 4 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Гарри Поттер и орден Феникса, 16:30, Новый канал

Гарри проводит свой пятый год обучения в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают сам факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волдемортом, делая вид, что не имеют ни малейшего представления о том, что злодей вернулся.

А также смотрите:

  • 10:00 Х/ф "Эркюль и Шерлок против мафии" К1 
  • 11:10 Х/ф "Двойник" ICTV
  • 11:20 Х/ф "Мачо на колесах" Интер 
  • 11:40 Х/ф "Запретное царство" Новый канал
  • 13:15 Х/ф "Двойник" ICTV
  • 13:30 Х/ф "Максимальный риск" ICTV 
  • 13:40 Х/ф "Гарри Поттер и кубок огня" Новый канал 
  • 14:00 Х/ф "Внезапная смерть" 2+2  
  • 15:20 Х/ф "Трансформеры-3: Темная сторона Луны" ICTV  
  • 21:00 Х/ф "Дивергент" Новый канал 

Что посмотреть по ТВ 4 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Від пацанки до панянки, 19:00, Новый канал

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Новая неделя на проекте принесет ученицам Школы леди новые вызовы. Девушки встретятся с самыми успешными участницами прошлых сезонов реалити «Від пацанки до панянки». Педагоги Школы леди устроят им битву сезонов. И если новые «пацанки» проиграют бывалым, сразу две ученицы покинут Школу леди.

А также смотрите:

  • 10:00 4 свадьбы ТЕТ
  • 12:20 МастерШеф СТБ
  • 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
  • 13:45 "Свадьба вслепую 5" 1+1
  • 15:50 Хата на тата СТБ
  • 17:30 Богиня шопинга ТЕТ 
  • 18:00 СуперМама СТБ 
  • 19:30 "Орел и Решка. Морской сезон" К1 
  • 20:20 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1 

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