Что посмотреть по ТВ 4 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 4 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Предвзятое отношение, СТБ, 20:15
А также смотрите:
- 11:35 Т/с Коли ми вдома. Нова історія СТБ
- 11:35 Т/с "Охотники за древностями" К1
- 12:00 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
- 16:00 Т/с "История одного преступления" Украина
- 16:30 Т/с "Танька и Володька" ТЕТ
- 17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
- 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1 17:50
- 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV
- 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
- 20:45 Т/с "Кухня" 1+1
- 21:00 Т/с "Добровольцы" Интер
- 21:00 Т/с "Сиделка" Украина
- 21:20 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 21:20 Т/с "Пес" ICTV
- 21:45 Т/с "Мамочки" 1+1
- 22:30 Т/с "Нарко - 3" НТН
- 22:50 Т/с "Майор и магия" СТБ
Что посмотреть по ТВ 4 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Гарри Поттер и орден Феникса, 16:30, Новый канал
Гарри проводит свой пятый год обучения в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают сам факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волдемортом, делая вид, что не имеют ни малейшего представления о том, что злодей вернулся.
А также смотрите:
- 10:00 Х/ф "Эркюль и Шерлок против мафии" К1
- 11:10 Х/ф "Двойник" ICTV
- 11:20 Х/ф "Мачо на колесах" Интер
- 11:40 Х/ф "Запретное царство" Новый канал
- 13:15 Х/ф "Двойник" ICTV
- 13:30 Х/ф "Максимальный риск" ICTV
- 13:40 Х/ф "Гарри Поттер и кубок огня" Новый канал
- 14:00 Х/ф "Внезапная смерть" 2+2
- 15:20 Х/ф "Трансформеры-3: Темная сторона Луны" ICTV
- 21:00 Х/ф "Дивергент" Новый канал
Что посмотреть по ТВ 4 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Від пацанки до панянки, 19:00, Новый канал
А также смотрите:
- 10:00 4 свадьбы ТЕТ
- 12:20 МастерШеф СТБ
- 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
- 13:45 "Свадьба вслепую 5" 1+1
- 15:50 Хата на тата СТБ
- 17:30 Богиня шопинга ТЕТ
- 18:00 СуперМама СТБ
- 19:30 "Орел и Решка. Морской сезон" К1
- 20:20 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1