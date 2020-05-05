Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Все женщины – ведьмы, НЛО TV, 17:00
А также смотрите:
- 10:00 Т/с Новая жизнь Василины Павловны ТЕТ
- 11:05 Т/с Меня зовут Мелек Интер
- 11:35 Т/с "Охотники за древностями" К1
- 12:00 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
- 13:55 Т/с Пес ICTV
- 16:00 Т/с "История одного преступления" Украина
- 16:30 Т/с "Танька и Володька" ТЕТ
- 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1 17:50
- 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV
- 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
- 20:45 Т/с "Кухня" 1+1
- 21:00 Т/с "Добровольцы" Интер
- 21:00 Т/с "Сиделка" Украина
- 21:20 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 21:20 Т/с "Пес" ICTV
- 21:45 Т/с "Мамочки" 1+1
- 22:25 Т/с "Заклятые друзья" ICTV
- 22:30 Т/с "Нарко - 3" НТН
- 22:50 Т/с "Майор и магия" СТБ
Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Kingsman: Секретная служба, 12:35, 2+2
Эггси — молодой парень, который прошел службу в морской пехоте и имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. Этот человек решил сделать все возможное, чтобы сделать жизнь Эггси лучше и открыть для него новые возможности.
Гарри рассказал ему, что является агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым членом их команды. Эггси принял предложение Харта, но сможет ли он справиться со всеми испытаниями и оправдать его надежды?..
А также смотрите:
- 10:05 Х/ф "3000 миль до Грейсленда" Новый канал
- 12:35 Х/ф "Kingsman: Секретная служба" 2+2
- 12:50 Х/ф "Все или ничего" Новый канал
- 14:50 Х/ф "Kingsman: Золотое кольцо" 2+2
- 20:45 Х/ф "Дивергент, глава 2: Инсургент" Новый канал
- 22:30 Х/ф "Планета обезьян" 1+1
Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Кто против блондинок, 19:00, Новый канал
А также смотрите:
- 11:00 4 свадьбы ТЕТ
- 12:15 МастерШеф СТБ
- 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
- 13:10 "Свадьба вслепую 5" 1+1
- 15:00 Хто зверху? Новый канал
- 15:55 Хата на тата СТБ
- 17:30 Богиня шопинга ТЕТ
- 18:00 СуперМама СТБ
- 19:30 "Орел и Решка. Морской сезон" К1
- 20:20 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1