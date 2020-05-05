Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

5 мая 2020 09:15 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Все женщины – ведьмы, НЛО TV, 17:00

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«Все женщины ведьмы» – это история трех сестер, жизнь которых наполнена магией и волшебством. Прю, Пайпер и Фиби живут в поместье умершей бабушки. Они – настоящие красавицы, которые могут очаровать любого. В этом девушкам помогает не только внешность, но и магические способности, которые передались от матери. Прю, Пайпер и Фиби имеют «Силу трех», чтобы бороться со злом и делать этот мир лучше. Главные роли в сериале исполняют Шеннен Доэрти, Холли Мари Комбс и Алисса Милано.

А также смотрите:

  • 10:00 Т/с Новая жизнь Василины Павловны ТЕТ
  • 11:05 Т/с Меня зовут Мелек Интер
  • 11:35 Т/с "Охотники за древностями" К1 
  • 12:00 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
  • 13:55 Т/с Пес ICTV
  • 16:00 Т/с "История одного преступления" Украина
  • 16:30 Т/с "Танька и Володька" ТЕТ 
  • 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1 17:50
  • 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV  
  • 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
  • 20:45 Т/с "Кухня" 1+1
  • 21:00 Т/с "Добровольцы" Интер 
  • 21:00 Т/с "Сиделка" Украина 
  • 21:20 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
  • 21:20 Т/с "Пес" ICTV 
  • 21:45 Т/с "Мамочки" 1+1
  • 22:25 Т/с "Заклятые друзья" ICTV
  • 22:30 Т/с "Нарко - 3" НТН
  • 22:50 Т/с "Майор и магия" СТБ

Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Kingsman: Секретная служба, 12:35, 2+2

Эггси — молодой парень, который прошел службу в морской пехоте и имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. Этот человек решил сделать все возможное, чтобы сделать жизнь Эггси лучше и открыть для него новые возможности.

Гарри рассказал ему, что является агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым членом их команды. Эггси принял предложение Харта, но сможет ли он справиться со всеми испытаниями и оправдать его надежды?..

А также смотрите:

  • 10:05 Х/ф "3000 миль до Грейсленда" Новый канал
  • 12:35 Х/ф "Kingsman: Секретная служба" 2+2 
  • 12:50 Х/ф "Все или ничего" Новый канал
  • 14:50 Х/ф "Kingsman: Золотое кольцо" 2+2 
  • 20:45 Х/ф "Дивергент, глава 2: Инсургент" Новый канал 
  • 22:30 Х/ф "Планета обезьян" 1+1

Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Кто против блондинок, 19:00, Новый канал

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В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале как всегда блондам предстоит сражаться против звездных мужчин. Кто же придет в гости к Лесе Никитюк и светловолосым красавицам? На этот раз - это певец и вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта. Звездному участнику предстоит продемонстрировать свою хозяйственность и собрать блендер. А еще в студию шоу придет блонда с 13 размером груди, которая будет пытаться разными способами соблазнить певца. Пройдет ли такое испытание певец? И главный вопрос: кто же победит в шоу? Включайте во вторник в 19:00 Новый канал и узнаете!

А также смотрите:

  • 11:00 4 свадьбы ТЕТ
  • 12:15 МастерШеф СТБ
  • 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
  • 13:10 "Свадьба вслепую 5" 1+1
  • 15:00 Хто зверху? Новый канал
  • 15:55 Хата на тата СТБ
  • 17:30 Богиня шопинга ТЕТ 
  • 18:00 СуперМама СТБ 
  • 19:30 "Орел и Решка. Морской сезон" К1 
  • 20:20 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1 

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