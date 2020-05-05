Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Все женщины – ведьмы, НЛО TV, 17:00

«Все женщины ведьмы» – это история трех сестер, жизнь которых наполнена магией и волшебством. Прю, Пайпер и Фиби живут в поместье умершей бабушки. Они – настоящие красавицы, которые могут очаровать любого. В этом девушкам помогает не только внешность, но и магические способности, которые передались от матери. Прю, Пайпер и Фиби имеют «Силу трех», чтобы бороться со злом и делать этот мир лучше. Главные роли в сериале исполняют Шеннен Доэрти, Холли Мари Комбс и Алисса Милано.

А также смотрите:

10:00 Т/с Новая жизнь Василины Павловны ТЕТ

11:05 Т/с Меня зовут Мелек Интер

11:35 Т/с "Охотники за древностями" К1

12:00 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV

13:55 Т/с Пес ICTV

16:00 Т/с "История одного преступления" Украина

16:30 Т/с "Танька и Володька" ТЕТ

17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1 17:50

18:50 Т/с "Касл" НЛО TV

19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2

20:45 Т/с "Кухня" 1+1

21:00 Т/с "Добровольцы" Интер

21:00 Т/с "Сиделка" Украина

21:20 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

21:20 Т/с "Пес" ICTV

21:45 Т/с "Мамочки" 1+1

22:25 Т/с "Заклятые друзья" ICTV

22:30 Т/с "Нарко - 3" НТН

22:50 Т/с "Майор и магия" СТБ

Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Kingsman: Секретная служба, 12:35, 2+2

Эггси — молодой парень, который прошел службу в морской пехоте и имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. Этот человек решил сделать все возможное, чтобы сделать жизнь Эггси лучше и открыть для него новые возможности.



Гарри рассказал ему, что является агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым членом их команды. Эггси принял предложение Харта, но сможет ли он справиться со всеми испытаниями и оправдать его надежды?..

А также смотрите:

10:05 Х/ф "3000 миль до Грейсленда" Новый канал

12:35 Х/ф "Kingsman: Секретная служба" 2+2

12:50 Х/ф "Все или ничего" Новый канал

14:50 Х/ф "Kingsman: Золотое кольцо" 2+2

20:45 Х/ф "Дивергент, глава 2: Инсургент" Новый канал

22:30 Х/ф "Планета обезьян" 1+1

Что посмотреть по ТВ 5 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Кто против блондинок, 19:00, Новый канал

В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале как всегда блондам предстоит сражаться против звездных мужчин. Кто же придет в гости к Лесе Никитюк и светловолосым красавицам? На этот раз - это певец и вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта. Звездному участнику предстоит продемонстрировать свою хозяйственность и собрать блендер. А еще в студию шоу придет блонда с 13 размером груди, которая будет пытаться разными способами соблазнить певца. Пройдет ли такое испытание певец? И главный вопрос: кто же победит в шоу? Включайте во вторник в 19:00 Новый канал и узнаете!

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