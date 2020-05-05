Супермама - 18 выпуск: как не стать зависимой от мужа
5 мая на СТБ выйдет 18 выпуск проекта Супемама.
Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.
После Алены к себе в гости приглашает утонченная натура, мама-флористка Анжелика. Девушка замужем за обеспеченным бизнесменом, который старше ее на 24 года. Вместе они воспитывают двоих детей, мальчика и девочку.
«Мои дети интеллектуально развиты, и я счастлива, что во мне они видят, прежде всего, друга и собеседника. Поэтому я себя считаю супермамой», - рассказывает Анжелика.
Как на самом деле живется Анжелике с детьми за высокими заборами, и какие методы воспитания применяет 60-летний отец, увидим 5 мая в 18:00 на канале СТБ.