Супермама - 18 выпуск: как не стать зависимой от мужа

5 мая 2020 12:00 Александр Кива
Супермама - 18 выпуск: как не стать зависимой от мужа
Супермама - 18 выпуск: как не стать зависимой от мужа

5 мая на СТБ выйдет 18 выпуск проекта Супемама.

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С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

После Алены к себе в гости приглашает утонченная натура, мама-флористка Анжелика. Девушка замужем за обеспеченным бизнесменом, который старше ее на 24 года. Вместе они воспитывают двоих детей, мальчика и девочку.

«Мои дети интеллектуально развиты, и я счастлива, что во мне они видят, прежде всего, друга и собеседника. Поэтому я себя считаю супермамой», - рассказывает Анжелика.

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Анжелика не работает, в то время как их семью полностью обеспечивает муж. Еще на первой встрече мама-флорист впечатлила всех рассказами о шикарном 350-метровом загородном доме. Но оказывается, что в этом доме право голоса есть только у главы семьи.

Как на самом деле живется Анжелике с детьми за высокими заборами, и какие методы воспитания применяет 60-летний отец, увидим 5 мая в 18:00 на канале СТБ.

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