МастерШеф. Профессионалы-2: на проект придут участницы шоу Супермама
В апреле легендарный эксперт Дмитрий Карпачев презентовал на канале СТБ свое новое шоу «Супермама», где самые разные мамы соревнуются за звание самой лучшей.
Моей дочке Веруне 4 года. И за это время с ребенком я поняла, что успеть абсолютно все невозможно, – делится судья проекта Ольга Мартыновская. – Постирать, причесать, сделать уроки, почитать и, конечно, накормить. Вы не представляете, как бы мне хотелось вкусно и полезно накормить дочь, и сделать это максимально быстро.
Кто и насколько хорошо справился с заданием, определит Ольга Мартыновская и 3 участницы проекта «Супермама». Они разморозят заготовки и приготовят их на кухне проекта согласно инструкциям, которые шефы оставят на упаковках.
Умеют ли профи готовить замороженные полуфабрикаты, увидим в субботу 2 мая в 19:00 на канале СТБ.
Напомним,