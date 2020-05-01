МастерШеф. Профессионалы-2: на проект придут участницы шоу Супермама

1 мая 2020 21:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: на проект придут участницы шоу Супермама
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
пресс-служба канала СТБ

В апреле легендарный эксперт Дмитрий Карпачев презентовал на канале СТБ свое новое шоу «Супермама», где самые разные мамы соревнуются за звание самой лучшей.

Читайте такжеОля Полякова призналась, что заразилась коронавирусом от своей дочки
Проект «МастерШеф. Профессионалы-2» не смог пройти мимо такой премьеры, и одно из заданий для участников решено было сделать с родительским уклоном. В субботнем выпуске «МастерШеф. Профессионалы» в гости к участникам приедут три Супермамы.

Моей дочке Веруне 4 года. И за это время с ребенком я поняла, что успеть абсолютно все невозможно, – делится судья проекта Ольга Мартыновская. – Постирать, причесать, сделать уроки, почитать и, конечно, накормить. Вы не представляете, как бы мне хотелось вкусно и полезно накормить дочь, и сделать это максимально быстро.

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020) / пресс-служба
Читайте такжеЗвезда военной драмы Последний день войны Любовь Тищенко борется с синдромом перфекциониста
Вкусно, полезно и быстро – это и есть задание для профессионалов. Три команды должны подготовить набор из полуфабрикатов, которые мамочки смогут разморозить и быстро приготовить ребенку. Все полуфабрикаты обязательно должны соответствовать таким критериям: полезно, сбалансированно и вкусно. Доготовить заготовку можно в микроволновке, духовке или на плите.

Кто и насколько хорошо справился с заданием, определит Ольга Мартыновская и 3 участницы проекта «Супермама». Они разморозят заготовки и приготовят их на кухне проекта согласно инструкциям, которые шефы оставят на упаковках.

Умеют ли профи готовить замороженные полуфабрикаты, увидим в субботу 2 мая в 19:00 на канале СТБ.

Напомним,

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Супермама телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

Материалы по теме

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
Новости

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
Лига смеха. Битва хитов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Телешоу

Лига смеха. Битва хитов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Телешоу

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: на проект придут участницы шоу Супермама
Анонсы на ТВ

МастерШеф. Профессионалы-2: на проект придут участницы шоу Супермама

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK