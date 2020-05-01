МастерШеф. Профессионалы-2: на проект придут участницы шоу Супермама

В апреле легендарный эксперт Дмитрий Карпачев презентовал на канале СТБ свое новое шоу «Супермама», где самые разные мамы соревнуются за звание самой лучшей.

Проект «МастерШеф. Профессионалы-2» не смог пройти мимо такой премьеры, и одно из заданий для участников решено было сделать с родительским уклоном. В субботнем выпуске «МастерШеф. Профессионалы» в гости к участникам приедут три Супермамы.

Моей дочке Веруне 4 года. И за это время с ребенком я поняла, что успеть абсолютно все невозможно, – делится судья проекта Ольга Мартыновская. – Постирать, причесать, сделать уроки, почитать и, конечно, накормить. Вы не представляете, как бы мне хотелось вкусно и полезно накормить дочь, и сделать это максимально быстро.

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020) / пресс-служба

Вкусно, полезно и быстро – это и есть задание для профессионалов. Три команды должны подготовить набор из полуфабрикатов, которые мамочки смогут разморозить и быстро приготовить ребенку. Все полуфабрикаты обязательно должны соответствовать таким критериям: полезно, сбалансированно и вкусно. Доготовить заготовку можно в микроволновке, духовке или на плите.

Кто и насколько хорошо справился с заданием, определит Ольга Мартыновская и 3 участницы проекта «Супермама». Они разморозят заготовки и приготовят их на кухне проекта согласно инструкциям, которые шефы оставят на упаковках.

Умеют ли профи готовить замороженные полуфабрикаты, увидим в субботу 2 мая в 19:00 на канале СТБ.

Напомним,