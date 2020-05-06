Что посмотреть по ТВ 6 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 6 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Новая жизнь Василины Павловны, ТЕТ, 23:00
А также смотрите:
- 11:05 Т/с Меня зовут Мелек Интер
- 11:35 Т/с "Охотники за древностями" К1
- 12:00 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
- 14:10 Т/с Пес ICTV
- 16:00 Т/с "История одного преступления" Украина
- 16:30 Т/с "Танька и Володька" ТЕТ
- 17:00 Т/с "Все женщины – ведьмы" НЛО TV
- 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1
- 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV
- 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
- 20:15 Т/с "Предвзятое отношение" СТБ
- 20:45 Т/с "Кухня" 1+1
- 21:00 Т/с "Добровольцы" Интер
- 21:00 Т/с "Сиделка" Украина
- 21:20 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 21:20 Т/с "Пес" ICTV
- 21:45 Т/с "Мамочки" 1+1
- 22:25 Т/с "Заклятые друзья" ICTV
- 22:30 Т/с "Нарко - 3" НТН
- 22:50 Т/с "Майор и магия" СТБ
Что посмотреть по ТВ 6 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Хозяин морей: На краю земли, 15:00, 2+2
Действие фильма разворачивается во время наполеоновских войн. Военный парусник Ее Величества «Сюрприз», бороздящий просторы Атлантики, был неожиданно атакован огромным неизвестным кораблем, появившимся из тумана. Благодаря смелости и находчивости команды «Сюрпризу» удается уйти от смерти. Несмотря на тяжелые повреждения и потери, капитан Джек Обри по прозвищу Счастливчик принимает решение преследовать врага и устремляется в погоню, которая уведет его на край света. На кону репутация Джека, его жизнь и жизнь его команды…
А также смотрите:
- 11:35 Х/ф "47 ронинов" ICTV
- 12:50 Х/ф "Дивергент, глава 2: Инсургент" Новый канал
- 13:00 Х/ф "12 раундов" 2+2
- 13:15 Х/ф "47 ронинов" ICTV
- 14:00 Х/ф "Король Дроздобород" ТЕТ
- 16:55 Х/ф "Большой переполох в маленьком Китае" ICTV
- 20:50 Х/ф "Дом странных детей мисс Сапсан" Новый канал
- 22:30 Х/ф "Восстание планеты обезьян" 1+1
- 23:10 Х/ф "Винчестер. Дом, который построили призраки" Новый канал
Что посмотреть по ТВ 6 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
СуперИнтуиция, 19:00, Новый канал
А также смотрите:
- 11:00 4 свадьбы ТЕТ
- 12:35 МастерШеф СТБ
- 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
- 13:45 "Свадьба вслепую 5" 1+1
- 15:05 Хто зверху? Новый канал
- 15:55 Хата на тата СТБ
- 17:30 Богиня шопинга ТЕТ
- 18:00 СуперМама СТБ
- 19:30 "Орел и Решка. Морской сезон" К1
- 20:20 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1