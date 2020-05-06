Что посмотреть по ТВ 6 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

6 мая 2020 11:15 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 6 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 6 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 6 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Новая жизнь Василины Павловны, ТЕТ, 23:00

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Василина Павловна — 35-летняя учительница, которая живет в селе Осиновка с бывшим мужем и двумя детьми. В ее скучной и однообразной жизни не происходит ровно ничего интересного, пока однажды она случайно не становится свидетельницей бандитской разборки, в которой обе стороны оказываются повержены. На месте преступления остается чемодан, а в нем — пятьсот тысяч евро. Воспользовавшись тем, что живых претендентов на деньги больше нет, Василина Павловна принимает судьбоносное решение забрать чемодан и начать новую жизнь.

А также смотрите:

  • 11:05 Т/с Меня зовут Мелек Интер
  • 11:35 Т/с "Охотники за древностями" К1 
  • 12:00 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
  • 14:10 Т/с Пес ICTV
  • 16:00 Т/с "История одного преступления" Украина
  • 16:30 Т/с "Танька и Володька" ТЕТ 
  • 17:00 Т/с "Все женщины – ведьмы" НЛО TV
  • 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1 
  • 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV  
  • 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
  • 20:15 Т/с "Предвзятое отношение" СТБ
  • 20:45 Т/с "Кухня" 1+1
  • 21:00 Т/с "Добровольцы" Интер 
  • 21:00 Т/с "Сиделка" Украина 
  • 21:20 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
  • 21:20 Т/с "Пес" ICTV 
  • 21:45 Т/с "Мамочки" 1+1
  • 22:25 Т/с "Заклятые друзья" ICTV
  • 22:30 Т/с "Нарко - 3" НТН
  • 22:50 Т/с "Майор и магия" СТБ

Что посмотреть по ТВ 6 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Хозяин морей: На краю земли, 15:00, 2+2

Действие фильма разворачивается во время наполеоновских войн. Военный парусник Ее Величества «Сюрприз», бороздящий просторы Атлантики, был неожиданно атакован огромным неизвестным кораблем, появившимся из тумана. Благодаря смелости и находчивости команды «Сюрпризу» удается уйти от смерти. Несмотря на тяжелые повреждения и потери, капитан Джек Обри по прозвищу Счастливчик принимает решение преследовать врага и устремляется в погоню, которая уведет его на край света. На кону репутация Джека, его жизнь и жизнь его команды…

А также смотрите:

  • 11:35 Х/ф "47 ронинов" ICTV
  • 12:50 Х/ф "Дивергент, глава 2: Инсургент" Новый канал  
  • 13:00 Х/ф "12 раундов" 2+2  
  • 13:15 Х/ф "47 ронинов" ICTV
  • 14:00 Х/ф "Король Дроздобород" ТЕТ
  • 16:55 Х/ф "Большой переполох в маленьком Китае" ICTV
  • 20:50 Х/ф "Дом странных детей мисс Сапсан" Новый канал
  • 22:30 Х/ф "Восстание планеты обезьян" 1+1 
  • 23:10 Х/ф "Винчестер. Дом, который построили призраки" Новый канал

Что посмотреть по ТВ 6 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

СуперИнтуиция, 19:00, Новый канал

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В этом выпуске "СуперИнтуиции" проверять свое шестое чувство будут горячая украино-боливийская певица Мишель Андраде и популярный певец и композитор Артем Пивоваров. Мишель поможет одной из незнакомок побриться наголо, а вот Артему нужно будет вычислить "любовника" в шкафу. Заинтригованы?

А также смотрите:

  • 11:00 4 свадьбы ТЕТ
  • 12:35 МастерШеф СТБ
  • 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
  • 13:45 "Свадьба вслепую 5" 1+1
  • 15:05 Хто зверху? Новый канал
  • 15:55 Хата на тата СТБ
  • 17:30 Богиня шопинга ТЕТ 
  • 18:00 СуперМама СТБ 
  • 19:30 "Орел и Решка. Морской сезон" К1 
  • 20:20 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1 

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