Что посмотреть по ТВ 7 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 7 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
NCIS: Морская полиция: Охота на убийц, НЛО TV, 21:20
Возглавляет отдел агент Лерой Джетро Гиббс. Его команда – детектив Энтони Диноццо, бывшая служащая секретной службы Кейт Тодд, судмедэксперт Эбби Скьюто, паталогоанатом "Даки" Маллард и компьютерный гений Тимоти МакГи.
Ежедневно, рискуя собственными жизнями, они виртуозно раскрывают самые загадочные и сложные дела.
А также смотрите:
- 10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
- 11:05 Т/с Меня зовут Мелек Интер
- 11:35 Т/с "Охотники за древностями" К1
- 12:00 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
- 14:15 Т/с Пес ICTV
- 16:00 Т/с "История одного преступления" Украина
- 16:30 Т/с "Танька и Володька" ТЕТ
- 17:00 Т/с "Все женщины – ведьмы" НЛО TV
- 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1
- 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV
- 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
- 20:15 Т/с "Предвзятое отношение" СТБ
- 20:45 Т/с "Кухня" 1+1
- 21:00 Т/с "Добровольцы" Интер
- 21:00 Т/с "Сиделка" Украина
- 21:20 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 21:20 Т/с "Пес" ICTV
- 21:45 Т/с "Мамочки" 1+1
- 22:25 Т/с "Заклятые друзья" ICTV
- 22:30 Т/с "Нарко - 3" НТН
Что посмотреть по ТВ 7 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Назад в будущее, 14:00, ТЕТ
Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его другом профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, еще подростками, и другом-профессором, совсем молодым.
А также смотрите:
- 11:05 Х/ф "Деннис-мучитель 2" Новый канал
- 11:55 Х/ф "Большой переполох в маленьком Китае" ICTV
- 12:40 Х/ф "Дежурный папа" Новый канал
- 14:00 Х/ф "12 раундов 2: Перезагрузка" 2+2
- 14:15 Х/ф "Дежурный папа: Летний лагерь" Новый канал
- 15:45 Х/ф "Мегапровал" 2+2
- 16:50 Х/ф "Самоволка" ICTV
- 16:55 Х/ф "Принцесса на бобах" Enter-фильм
- 20:50 Х/ф "Перл Харбор" Новый канал
- 21:00 Х/ф "Двенадцатый" Интер
- 22:30 Х/ф "Планета обезьян: Революция" 1+1
Что посмотреть по ТВ 7 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Cупермама, 18:00, СТБ
А также смотрите:
- 11:00 4 свадьбы ТЕТ
- 11:45 МастерШеф СТБ
- 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
- 13:45 "Свадьба вслепую 5" 1+1
- 15:45 Хто зверху? Новый канал
- 15:50 Хата на тата СТБ
- 17:30 Богиня шопинга ТЕТ
- 19:30 "Орел и Решка. Морской сезон" К1
- 20:20 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1