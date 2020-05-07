Что посмотреть по ТВ 7 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

7 мая 2020 09:45 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 7 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 7 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 7 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

NCIS: Морская полиция: Охота на убийц, НЛО TV, 21:20

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 Главные герои сериала – группа детективов, которые находятся под юрисдикцией службы криминальных расследований ВМС США. Каждое их дело тем или иным образом связано со служащими морской пехоты.

Возглавляет отдел агент Лерой Джетро Гиббс. Его команда – детектив Энтони Диноццо, бывшая служащая секретной службы Кейт Тодд, судмедэксперт Эбби Скьюто, паталогоанатом "Даки" Маллард  и компьютерный гений Тимоти МакГи.

Ежедневно, рискуя собственными жизнями, они виртуозно раскрывают самые загадочные и сложные дела.

А также смотрите:

  • 10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
  • 11:05 Т/с Меня зовут Мелек Интер
  • 11:35 Т/с "Охотники за древностями" К1 
  • 12:00 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
  • 14:15 Т/с Пес ICTV
  • 16:00 Т/с "История одного преступления" Украина
  • 16:30 Т/с "Танька и Володька" ТЕТ 
  • 17:00 Т/с "Все женщины – ведьмы" НЛО TV
  • 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1 
  • 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV  
  • 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
  • 20:15 Т/с "Предвзятое отношение" СТБ
  • 20:45 Т/с "Кухня" 1+1
  • 21:00 Т/с "Добровольцы" Интер 
  • 21:00 Т/с "Сиделка" Украина 
  • 21:20 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
  • 21:20 Т/с "Пес" ICTV 
  • 21:45 Т/с "Мамочки" 1+1
  • 22:25 Т/с "Заклятые друзья" ICTV
  • 22:30 Т/с "Нарко - 3" НТН

Что посмотреть по ТВ 7 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Назад в будущее, 14:00, ТЕТ

Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его другом профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, еще подростками, и другом-профессором, совсем молодым.

А также смотрите:

  • 11:05 Х/ф "Деннис-мучитель 2" Новый канал
  • 11:55 Х/ф "Большой переполох в маленьком Китае" ICTV 
  • 12:40 Х/ф "Дежурный папа" Новый канал 
  • 14:00 Х/ф "12 раундов 2: Перезагрузка" 2+2 
  • 14:15 Х/ф "Дежурный папа: Летний лагерь" Новый канал 
  • 15:45 Х/ф "Мегапровал" 2+2
  • 16:50 Х/ф "Самоволка" ICTV
  • 16:55 Х/ф "Принцесса на бобах" Enter-фильм 
  • 20:50 Х/ф "Перл Харбор" Новый канал 
  • 21:00 Х/ф "Двенадцатый" Интер
  • 22:30 Х/ф "Планета обезьян: Революция" 1+1 

Что посмотреть по ТВ 7 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Cупермама, 18:00, СТБ

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Сегодня вы узнаете, как живет заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева. За 43 года популярная мама не только стала успешной певицей, режиссером, композитором и бизнес-леди, которая создала фабрику эстрады Татьяны Пискаревой, но и хранительницей семейного очага. Самая большая радость женщины – это любимый муж, который обеспечивает семью, и две дочери – Надежда и Анастасия. Участница реалити Супермама (07.05.2020) воспитывает их истинными леди. Татьяна уверена: ее задача – помочь доченькам реализоваться в творчестве. Поэтому с детства Настя и Надя держат в руках микрофон, часами тренируются на сцене и выступают на различных фестивалях. Но стала ли Татьяна Пискарева для детей не только строгим педагогом, но и лучшим другом?

А также смотрите:

  • 11:00 4 свадьбы ТЕТ
  • 11:45 МастерШеф СТБ
  • 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
  • 13:45 "Свадьба вслепую 5" 1+1
  • 15:45 Хто зверху? Новый канал
  • 15:50 Хата на тата СТБ
  • 17:30 Богиня шопинга ТЕТ 
  • 19:30 "Орел и Решка. Морской сезон" К1 
  • 20:20 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1 

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