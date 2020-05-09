Что посмотреть по ТВ 9 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

9 мая 2020 11:12 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 9 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 9 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 9 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Ни шагу назад 2. На линии фронта, Интер, 15:00

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 Это продолжение сериала о смелой и юной Тошке Лыткиной, по стечению обстоятельств попавшей в школу подготовки разведчиков-диверсантов. Вместе с суровым командиром Раем она оказывается в чаще партизанских лесов. Майор получил тяжелое ранение, но Тошка верит, что может его спасти, и прикладывает к этому все усилия. Оба понимают, что любовь настигла их в самый неподходящий момент… Фашистам все-таки удается схватить раненого Рая. И теперь ради спасения любимого бесстрашная Тошка готова в одиночку сразиться со всей гитлеровской армией! В главных ролях – Валентина Попова, Иван Колесников, Мария Шукшина, Федор Гуринец. Режиссер – Георгий Фероренко.

Последний день войны, канал Украина, 17:00

Это история о том, как бывший военнослужащий в мае 1945 попадает в тюрьму. Именно здесь он найдет новых товарищей, с которыми ему придется противостоять фашистской нечисти.

Сбежав из заключения, молодые люди прячутся в родной деревне Николая. На фоне всеобщей радости победы ребята выясняют, что в близлежащих лесах остались непрошенные «гости» и затаившиеся предатели.

Николаю с товарищами придется вступить в бой не только с полицаями и недругами, но и защитить односельчан от награбленных немцами «сокровищ», за которыми вскоре должны вернуться их владельцы.

Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/138208/annot/

А также смотрите:

  • 11:40 Т/с "Предвзятое отношение" СТБ 
  • 13:00 Т/с "Пес" ICTV 
  • 15:20 Т/с "По законам военного времени-2" Украина 
  • 15:20 Т/с "Кухня" 1+1
  • 15:50 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
  • 16:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV

Что посмотреть по ТВ 9 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Незламна, 23:00, канал Украина

Любовь под нескончаемым огнем противника, дружба с Элеонорой Рузвельт, выступление на конференции, повлиявшее на исход Второй Мировой Войны, желание жить и страх потерять любимого человека - справится ли со всем этим хрупкая женщина?

Это реальная история Людмилы Павличенко – легендарной женщины–снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война…

А также смотрите:

  • 12:15 Х/ф "Шел четвертый год войны" Интер 
  • 12:30 Х/ф "Несломленный" 1+1
  • 13:00 Х/ф "Игра в имитацию" К1
  • 13:30 Х/ф "В бой идут одни "старики" Интер 1
  • 14:15 Х/ф "Перл Харбор" Новый канал 
  • 14:45 Х/ф "Морской пехотинец" 2+2
  • 15:05 Х/ф "Весна на Заречной улице" Enter-фильм 
  • 16:15 Х/ф "Морской пехотинец-2" 2+2 
  • 18:00 Х/ф "Морской пехотинец-3: Тыл" 2+2 
  • 18:05 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти" Новый канал 
  • 19:00 Х/ф "Назад в будущее 2" ТЕТ 
  • 19:10 Х/ф "Война миров" ICTV 
  • 19:20 Х/ф "Операция "Валькирия" НЛО TV 
  • 19:30 Х/ф "За спичками" НТН 
  • 21:00 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти-2" Новый канал 
  • 21:10 Х/ф "Охотники за сокровищами" 2+2
  • 21:10 Х/ф "Война миров Z" ICTV 
  • 21:30 Х/ф "Роб-Би-Гуд" НТН 
  • 21:30 Х/ф "Говорящие с ветром" НЛО TV 
  • 23:15 Х/ф "Короли улиц-2" 2+2 
  • 23:20 Х/ф "Белая мгла" ICTV

Что посмотреть по ТВ 9 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

МастерШеф. Профессионалы, 19:00, СТБ

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Худшие участники прошлого выпуска попали на сложнейшую битву черных. Под коробками-загадками каждый нашел какой-то один продукт: авокадо, шоколад, куриная печень или брокколи. Этот ингредиент должен составлять 80 процентов готового блюда! Один продукт на тарелке в нескольких состояниях — это мировой кулинарный тренд. Но справятся ли с ним наши шефы?

А также смотрите:

  • 12:00 Мамахохотала НЛО TV
  • 13:15 4 свадьбы ТЕТ
  • 15:40 "Орел и Решка. Морской сезон" К1 
  • 20:30 Концерт "Победа. Одна на всех" Интер
  • 20:30 "Вечерний квартал 2019" 1+1
  • 21:30 СуперМама СТБ 

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