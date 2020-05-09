Что посмотреть по ТВ 9 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 9 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Ни шагу назад 2. На линии фронта, Интер, 15:00
Последний день войны, канал Украина, 17:00
Это история о том, как бывший военнослужащий в мае 1945 попадает в тюрьму. Именно здесь он найдет новых товарищей, с которыми ему придется противостоять фашистской нечисти.
Сбежав из заключения, молодые люди прячутся в родной деревне Николая. На фоне всеобщей радости победы ребята выясняют, что в близлежащих лесах остались непрошенные «гости» и затаившиеся предатели.
Николаю с товарищами придется вступить в бой не только с полицаями и недругами, но и защитить односельчан от награбленных немцами «сокровищ», за которыми вскоре должны вернуться их владельцы.
Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/138208/annot/
А также смотрите:
- 11:40 Т/с "Предвзятое отношение" СТБ
- 13:00 Т/с "Пес" ICTV
- 15:20 Т/с "По законам военного времени-2" Украина
- 15:20 Т/с "Кухня" 1+1
- 15:50 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 16:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
Что посмотреть по ТВ 9 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Незламна, 23:00, канал Украина
Любовь под нескончаемым огнем противника, дружба с Элеонорой Рузвельт, выступление на конференции, повлиявшее на исход Второй Мировой Войны, желание жить и страх потерять любимого человека - справится ли со всем этим хрупкая женщина?
Это реальная история Людмилы Павличенко – легендарной женщины–снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война…
А также смотрите:
- 12:15 Х/ф "Шел четвертый год войны" Интер
- 12:30 Х/ф "Несломленный" 1+1
- 13:00 Х/ф "Игра в имитацию" К1
- 13:30 Х/ф "В бой идут одни "старики" Интер 1
- 14:15 Х/ф "Перл Харбор" Новый канал
- 14:45 Х/ф "Морской пехотинец" 2+2
- 15:05 Х/ф "Весна на Заречной улице" Enter-фильм
- 16:15 Х/ф "Морской пехотинец-2" 2+2
- 18:00 Х/ф "Морской пехотинец-3: Тыл" 2+2
- 18:05 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти" Новый канал
- 19:00 Х/ф "Назад в будущее 2" ТЕТ
- 19:10 Х/ф "Война миров" ICTV
- 19:20 Х/ф "Операция "Валькирия" НЛО TV
- 19:30 Х/ф "За спичками" НТН
- 21:00 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти-2" Новый канал
- 21:10 Х/ф "Охотники за сокровищами" 2+2
- 21:10 Х/ф "Война миров Z" ICTV
- 21:30 Х/ф "Роб-Би-Гуд" НТН
- 21:30 Х/ф "Говорящие с ветром" НЛО TV
- 23:15 Х/ф "Короли улиц-2" 2+2
- 23:20 Х/ф "Белая мгла" ICTV
Что посмотреть по ТВ 9 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
МастерШеф. Профессионалы, 19:00, СТБ
А также смотрите:
- 12:00 Мамахохотала НЛО TV
- 13:15 4 свадьбы ТЕТ
- 15:40 "Орел и Решка. Морской сезон" К1
- 20:30 Концерт "Победа. Одна на всех" Интер
- 20:30 "Вечерний квартал 2019" 1+1
- 21:30 СуперМама СТБ