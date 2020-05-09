Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

9 мая 2020 16:47 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Девочки мои, канал Украина, 11:30

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 Татьяна Янина, неунывающая женщина возраста "ягодка опять", всю себя отдает заботам о «своих девочках»: дочках Ульяне и Марьяне, внучке Яне и собаке Буяне. Мужчины, как метко шутит Татьяна, в их доме не приживаются. Поэтому ни Ульяна, ни Марьяна, ни Яна со своими отцами не общаются. По примеру Татьяны, у ее дочерей не очень ладится личная жизнь. Но общаться с мужчинами всё же придется всем Яниным...

А также смотрите:

  • 14:10 Т/с "Папаньки" СТБ 
  • 15:10 Т/с "Чужая" канал Украина
  • 16:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
  • 19:00 Т/с Танька и Володька ТЕТ 

Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Ярость, 12:00, канал ICTV

Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже близка: союзники уверенно продвигаются вглубь вражеской территории, и оказываемое им сопротивление становится слабее день ото дня. Это, однако, совсем не значит, что на пути к победе союзные войска не потеряют еще множество людей, и многие солдаты сознают, что смерть ждет на расстоянии вытянутой руки. Среди закаленных в бою пессимистов, каждый день ведущих ожесточенные бои во имя победы, экипаж танка, на чьем дуле намалевано слово «Ярость».

Командир экипажа, известный как Уордэдди, воевавший с нацистскими войсками сначала в Африке, а потом в Европе, преследует одну цель — выжить в войне и сохранить жизнь своим людям. Этот относительно амбициозный план оказывается под угрозой, когда к его экипажу присоединяется зеленый новобранец Норман Эллисон, никогда раньше не воевавший и еще не успевший привыкнуть к тому, что должен быстро и без колебаний обрывать человеческие жизни. Надежда выжить становится совсем призрачной, когда экипажу «Ярости» приходится принять участие в самоубийственной миссии.

А также смотрите:

  • 09:45 Х/ф "Все или ничего" Новый канал
  • 10:05 Х/ф "Свадьба в Малиновке" СТБ 
  • 10:30 Х/ф "За спичками" НТН 
  • 11:30 Х/ф "Кон-Тики" К1
  • 11:55 Х/ф "Дежурный папа" Новый канал
  • 12:20 Х/ф "Без году неделя" НТН 
  • 13:10 Х/ф "Робокоп" 2+2
  • 13:45 Х/ф "Вынужденные обстоятельства" НТН
  • 13:50 Х/ф "Дежурный папа: Летний лагерь" Новый канал 
  • 14:45 Х/ф "Война миров Z" ICTV 
  • 15:00 Х/ф "Робокоп-2" 2+2
  • 15:10 Х/ф "Война Харта" НЛО TV
  • 15:40 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти" Новый канал 
  • 16:40 Х/ф "Роб-Би-Гуд" НТН 
  • 17:00 Х/ф "Большой дружеский великан Роальда Дала" ТЕТ
  • 17:05 Х/ф "Робокоп-3" 2+2  
  • 17:30 Х/ф "Эскадрилья "Лафайет" Интер 
  • 17:35 Х/ф "Девять ярдов" НЛО TV  
  • 18:35 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти-2" Новый канал 
  • 19:00 Х/ф "Ночь в музее 2" 2+2
  • 19:25 Х/ф "Жажда смерти" НЛО TV 
  • 20:30 Х/ф "Перебежчик" Интер
  • 20:55 Х/ф "Ночь в музее 3" 2+2
  • 21:00 Х/ф "Фокстер и Макс" 1+1
  • 21:00 Х/ф "Темная башня" Новый канал 
  • 21:20 Х/ф "Взвод" НЛО TV  
  • 22:50 Х/ф "Кэрри" Новый канал
  • 23:25Х/ф "Стартрек: Бесконечность" ICTV

Что пос мотреть по ТВ 10 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Готовим вместе, 09:00, Интер

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Проект «Готовим вместе» —  это «кулинарная книга», с помощью которой каждый может не только узнать новые рецепты и информацию о полезных свойствах продуктов, но и научиться готовить «в прямом эфире» вместе с нашим шеф-поваром и телеведущим. И все это с юмором, ведь ведущие — одесситы: шоумен Андрей Доманский и один из лучших поваров Украины Андрей Дромов.

А также смотрите:

  • 10:00 "Орел и решка. Чудеса света 2" Интер
  • 11:00 "Орел и решка. Безумные выходные" Интер
  • 11:10 Мамахохотала НЛО TV
  • 11:50 МастерШеф. Профессионалы СТБ
  • 13:40 "Орел и Решка. Морской сезон" К1
  • 19:00 Следствие ведут экстрасенсы СТБ
  • 22:10 Детектор лжи СТБ

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