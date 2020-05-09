Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Девочки мои, канал Украина, 11:30

Татьяна Янина, неунывающая женщина возраста "ягодка опять", всю себя отдает заботам о «своих девочках»: дочках Ульяне и Марьяне, внучке Яне и собаке Буяне. Мужчины, как метко шутит Татьяна, в их доме не приживаются. Поэтому ни Ульяна, ни Марьяна, ни Яна со своими отцами не общаются. По примеру Татьяны, у ее дочерей не очень ладится личная жизнь. Но общаться с мужчинами всё же придется всем Яниным...

А также смотрите:

14:10 Т/с "Папаньки" СТБ

15:10 Т/с "Чужая" канал Украина

16:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV

19:00 Т/с Танька и Володька ТЕТ

Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Ярость, 12:00, канал ICTV

Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже близка: союзники уверенно продвигаются вглубь вражеской территории, и оказываемое им сопротивление становится слабее день ото дня. Это, однако, совсем не значит, что на пути к победе союзные войска не потеряют еще множество людей, и многие солдаты сознают, что смерть ждет на расстоянии вытянутой руки. Среди закаленных в бою пессимистов, каждый день ведущих ожесточенные бои во имя победы, экипаж танка, на чьем дуле намалевано слово «Ярость».

Командир экипажа, известный как Уордэдди, воевавший с нацистскими войсками сначала в Африке, а потом в Европе, преследует одну цель — выжить в войне и сохранить жизнь своим людям. Этот относительно амбициозный план оказывается под угрозой, когда к его экипажу присоединяется зеленый новобранец Норман Эллисон, никогда раньше не воевавший и еще не успевший привыкнуть к тому, что должен быстро и без колебаний обрывать человеческие жизни. Надежда выжить становится совсем призрачной, когда экипажу «Ярости» приходится принять участие в самоубийственной миссии.

А также смотрите:

09:45 Х/ф "Все или ничего" Новый канал

10:05 Х/ф "Свадьба в Малиновке" СТБ

10:30 Х/ф "За спичками" НТН

11:30 Х/ф "Кон-Тики" К1

11:55 Х/ф "Дежурный папа" Новый канал

12:20 Х/ф "Без году неделя" НТН

13:10 Х/ф "Робокоп" 2+2

13:45 Х/ф "Вынужденные обстоятельства" НТН

13:50 Х/ф "Дежурный папа: Летний лагерь" Новый канал

14:45 Х/ф "Война миров Z" ICTV

15:00 Х/ф "Робокоп-2" 2+2

15:10 Х/ф "Война Харта" НЛО TV

15:40 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти" Новый канал

16:40 Х/ф "Роб-Би-Гуд" НТН

17:00 Х/ф "Большой дружеский великан Роальда Дала" ТЕТ

17:05 Х/ф "Робокоп-3" 2+2

17:30 Х/ф "Эскадрилья "Лафайет" Интер

17:35 Х/ф "Девять ярдов" НЛО TV

18:35 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти-2" Новый канал

19:00 Х/ф "Ночь в музее 2" 2+2

19:25 Х/ф "Жажда смерти" НЛО TV

20:30 Х/ф "Перебежчик" Интер

20:55 Х/ф "Ночь в музее 3" 2+2

21:00 Х/ф "Фокстер и Макс" 1+1

21:00 Х/ф "Темная башня" Новый канал

21:20 Х/ф "Взвод" НЛО TV

22:50 Х/ф "Кэрри" Новый канал

23:25Х/ф "Стартрек: Бесконечность" ICTV

Что пос мотреть по ТВ 10 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Готовим вместе, 09:00, Интер

Проект «Готовим вместе» — это «кулинарная книга», с помощью которой каждый может не только узнать новые рецепты и информацию о полезных свойствах продуктов, но и научиться готовить «в прямом эфире» вместе с нашим шеф-поваром и телеведущим. И все это с юмором, ведь ведущие — одесситы: шоумен Андрей Доманский и один из лучших поваров Украины Андрей Дромов.

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