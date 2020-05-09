Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Девочки мои, канал Украина, 11:30
А также смотрите:
- 14:10 Т/с "Папаньки" СТБ
- 15:10 Т/с "Чужая" канал Украина
- 16:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
- 19:00 Т/с Танька и Володька ТЕТ
Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Ярость, 12:00, канал ICTV
Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже близка: союзники уверенно продвигаются вглубь вражеской территории, и оказываемое им сопротивление становится слабее день ото дня. Это, однако, совсем не значит, что на пути к победе союзные войска не потеряют еще множество людей, и многие солдаты сознают, что смерть ждет на расстоянии вытянутой руки. Среди закаленных в бою пессимистов, каждый день ведущих ожесточенные бои во имя победы, экипаж танка, на чьем дуле намалевано слово «Ярость».
Командир экипажа, известный как Уордэдди, воевавший с нацистскими войсками сначала в Африке, а потом в Европе, преследует одну цель — выжить в войне и сохранить жизнь своим людям. Этот относительно амбициозный план оказывается под угрозой, когда к его экипажу присоединяется зеленый новобранец Норман Эллисон, никогда раньше не воевавший и еще не успевший привыкнуть к тому, что должен быстро и без колебаний обрывать человеческие жизни. Надежда выжить становится совсем призрачной, когда экипажу «Ярости» приходится принять участие в самоубийственной миссии.
А также смотрите:
- 09:45 Х/ф "Все или ничего" Новый канал
- 10:05 Х/ф "Свадьба в Малиновке" СТБ
- 10:30 Х/ф "За спичками" НТН
- 11:30 Х/ф "Кон-Тики" К1
- 11:55 Х/ф "Дежурный папа" Новый канал
- 12:20 Х/ф "Без году неделя" НТН
- 13:10 Х/ф "Робокоп" 2+2
- 13:45 Х/ф "Вынужденные обстоятельства" НТН
- 13:50 Х/ф "Дежурный папа: Летний лагерь" Новый канал
- 14:45 Х/ф "Война миров Z" ICTV
- 15:00 Х/ф "Робокоп-2" 2+2
- 15:10 Х/ф "Война Харта" НЛО TV
- 15:40 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти" Новый канал
- 16:40 Х/ф "Роб-Би-Гуд" НТН
- 17:00 Х/ф "Большой дружеский великан Роальда Дала" ТЕТ
- 17:05 Х/ф "Робокоп-3" 2+2
- 17:30 Х/ф "Эскадрилья "Лафайет" Интер
- 17:35 Х/ф "Девять ярдов" НЛО TV
- 18:35 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти-2" Новый канал
- 19:00 Х/ф "Ночь в музее 2" 2+2
- 19:25 Х/ф "Жажда смерти" НЛО TV
- 20:30 Х/ф "Перебежчик" Интер
- 20:55 Х/ф "Ночь в музее 3" 2+2
- 21:00 Х/ф "Фокстер и Макс" 1+1
- 21:00 Х/ф "Темная башня" Новый канал
- 21:20 Х/ф "Взвод" НЛО TV
- 22:50 Х/ф "Кэрри" Новый канал
- 23:25Х/ф "Стартрек: Бесконечность" ICTV
Что пос мотреть по ТВ 10 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Готовим вместе, 09:00, Интер
А также смотрите:
- 10:00 "Орел и решка. Чудеса света 2" Интер
- 11:00 "Орел и решка. Безумные выходные" Интер
- 11:10 Мамахохотала НЛО TV
- 11:50 МастерШеф. Профессионалы СТБ
- 13:40 "Орел и Решка. Морской сезон" К1
- 19:00 Следствие ведут экстрасенсы СТБ
- 22:10 Детектор лжи СТБ