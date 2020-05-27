Супермама: опасна ли тактика воспитания «мама-подружка»

27 мая на канале СТБ выйдет 31 выпуск проекта Супермама.

В эфире телеканала СТБ продолжается восьмая неделя психологического реалити «Супермама». Четыре мамочки соревнуются между собой за звание лучшей. Сегодня участницы отправятся в гости к Виктории, чтобы проверить ее методы воспитания и порядок дома!

Виктория – всесторонне развитая мама. Участница проекта ищет себя в самых разных сферах. Она и старший лейтенант полиции, и модель plus-size, и актриса, и певица, и блогер. У героини шесть высших образований и множество наград, но главная из них – доченька Злата!

Мама признается, что они с дочерью – настоящие подружки! Часто надевают одинаковые наряды и аксессуары, проводят много времени вместе. В их доме нет строгих правил и, тем более, наказаний.

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Что о такой стратегии скажет Дмитрий Карпачев? И так ли все дружно в их доме? Увидим уже сегодня, 27 мая, в 18:15 на СТБ.