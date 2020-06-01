Полезная программа: мясо какой птицы выбрать

Во вторник, 2 июня, в 10:00 на «Интере» выйдет спецвыпуск «Полезной программы», посвященный рейтингу важной составляющей нашего рациона – мяса птицы.

Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, какие важные витамины и микроэлементы содержатся в мясе птицы. На что стоит обратить внимание при выборе продукта? И какое мясо самое полезное – куриное, утиное, гусиное или индюшачье?

Приверженцы здорового образа жизни часто отдают предпочтение мясу птицы из-за его высоких питательных и диетических свойств. В нем много ценных белков, витаминов, минералов и аминокислот. В его состав входят полиненасыщенные жирные кислоты, благодаря чему оно не только хорошо усваивается организмом, но и способствует профилактике инсульта, гипертонии, болезней сердца, а также поддерживает нормальный уровень обмена веществ и повышает иммунитет.

«Самое полезное в куриных, индюшачьих и утиных тушках – белки, они – «строительный материал» для наших мышц и костей, да и крепкий иммунитет при отсутствии в меню животных белков вряд ли возможен, – рассказывает диетолог Александр Кущ. – К тому же птица – замечательный источник железа, необходимого для кроветворения; магния, отвечающего за нормальную работу нервной системы; цинка, способствующего обновлению тканей; фосфора, улучшающего работу мозга, и калия, необходимого для поддержки оптимального кровяного давления. По содержанию белка курица обгоняет всех жителей птичника. Индейка по праву завоевала пальму первенства как самое диетическое мясо. А вот утка – это, скорее, деликатес, а не повседневное блюдо, так как ее мясо самое жирное и калорийное по сравнению с другими видами – 365 ккал/100 г».

На что обращать внимание, чтобы выбирать только качественный продукт? Чем опасны гормоны и антибиотики, содержащиеся в курятине? Как правильно хранить мясо птицы? Можно ли похудеть на «птичьей» диете? И какие оригинальные блюда можно приготовить из курицы, утки и индейки, зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездные гости выпуска – актер Виталий Борисюк, певец Владимир Гришко, телеведущая Светлана Вольнова.

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный мясу птицы, смотрите завтра, 2 июня, в 10:00 на телеканале «Интер».