Супермама: как построить близкие отношения между сыновьями?
В эфире телеканала СТБ продолжается девятая неделя психологического реалити «Супермама».
Мама троих сыновей Ирина уверена, что главное – это здоровье. В их семье стараются питаться только экологически чистыми продуктами: готовить на безглютеновой муке, пить безлактозное молоко, употреблять суперфуды. Кроме того, члены семьи часто проверяют здоровье с помощью особых анализов. Но здоровая ли атмосфера в семье? И почему сыновья героини ссорятся между собой?
Что может скрываться за навязчивым желанием питаться правильно? Каким будет вердикт Дмитрия Карпачева и мам-соперниц? Увидим уже сегодня, 2 июня в 18:15 на СТБ.