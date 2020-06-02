Супермама: как построить близкие отношения между сыновьями?

2 июня 2020 15:43 Александр Кива
Супермама: как построить близкие отношения между сыновьями?
Супермама: как построить близкие отношения между сыновьями?

В эфире телеканала СТБ продолжается девятая неделя психологического реалити «Супермама».

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Четыре мамочки соревнуются между собой за звание лучшей. Сегодня участницы Супермамы отправятся в гости к маме троих детей Ирине, чтобы проверить ее методы воспитания, порядок дома и многое другое!  

Мама троих сыновей Ирина уверена, что главное – это здоровье. В их семье стараются питаться только экологически чистыми продуктами: готовить на безглютеновой муке, пить безлактозное молоко, употреблять суперфуды. Кроме того, члены семьи часто проверяют здоровье с помощью особых анализов. Но здоровая ли атмосфера в семье? И почему сыновья героини ссорятся между собой? 

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«Я считаю, что питание – один из самых важных пунктов в жизни. Люблю исследовать наше здоровье. Мы регулярно с членами семьи проходим профилактические анализы. Я супермамочка, потому что слежу за здоровьем детей, за их питанием. Фундамент, который я сейчас закладываю в них – залог счастливой и здоровой будущей жизни», - рассказывает героиня.

Что может скрываться за навязчивым желанием питаться правильно? Каким будет вердикт Дмитрия Карпачева и мам-соперниц? Увидим уже сегодня, 2 июня в 18:15 на СТБ.

 

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