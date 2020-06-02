Супермама: как построить близкие отношения между сыновьями?

В эфире телеканала СТБ продолжается девятая неделя психологического реалити «Супермама».

Четыре мамочки соревнуются между собой за звание лучшей. Сегодня участницы Супермамы отправятся в гости к маме троих детей Ирине, чтобы проверить ее методы воспитания, порядок дома и многое другое!

Мама троих сыновей Ирина уверена, что главное – это здоровье. В их семье стараются питаться только экологически чистыми продуктами: готовить на безглютеновой муке, пить безлактозное молоко, употреблять суперфуды. Кроме того, члены семьи часто проверяют здоровье с помощью особых анализов. Но здоровая ли атмосфера в семье? И почему сыновья героини ссорятся между собой?

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Что может скрываться за навязчивым желанием питаться правильно? Каким будет вердикт Дмитрия Карпачева и мам-соперниц? Увидим уже сегодня, 2 июня в 18:15 на СТБ.