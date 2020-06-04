Супермама: как говорить с детьми о разводе родителей

4 июня 2020 13:45 Александр Кива
Супермама: как говорить с детьми о разводе родителей
Супермама: как говорить с детьми о разводе родителей

В эфире телеканала СТБ продолжается девятая неделя психологического реалити «Супермама».

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Четыре мамочки соревнуются между собой за звание лучшей. Сегодня участницы отправятся в гости к Алене – звездному кассиру и маме 11-летнего сына Артема, чтобы проверить ее методы воспитания, хозяйственность и многое другое!  

Алена обожает быть в центре внимания, ходит по кастингам и не стесняется показывать свои таланты и задорное настроение всем вокруг. Участница безумно хочет, чтобы сын гордился мамой. Она постоянно ищет себя, развивает способности и открывает новые! Алена пыталась покорить и сцену шоу «Х-фактор», и кухню «МастерШеф». Особые творческие сюрпризы Алена подготовила и для соперниц…

В восторге ли сын героини от происходящего в их семье? И почему развод родителей кардинально изменил его жизнь? А также, как объяснить ребенку развод родителей правильно?

 «Я розвиваю свою дитину як творчу особистість. Щоб він, дивлячись на мене, брав цей приклад. Для свого сина я мама, яка з ним дружить. Я завжди його надихаю, мотивую, щоб моя дитина розкривала себе світу. Я супермама, тому що я завжди для своєї дитини найкрасивіша, а також я завжди посміхаюсь, що дуже важливо кожній дитині - рассказывает героиня.

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Какие откровения сына Алены шокируют соперниц? И каким будет вердикт Дмитрия Карпачева? Смотрите уже сегодня, 4 июня, в 18:15 на СТБ.

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