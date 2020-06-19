Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим в 3 выпуске романтического реалити
Сегодня, 19 июня, в 19:00 на СТБ выйдет 3 выпуск романтического реалити Наречена для тата-3.
Спортивный папа Игорь и молодая мама Инна уже успели понравиться друг другу. Однако женщину шокировали условия проживания семьи, а самого Игоря – формы потенциальной невесты! Поэтому утро Инны начнется неожиданно – с тренировки.
Я растрогалась, когда узнала, что Игорь с Артуром придумали тренировку специально для меня,– поделится Инна.
Я люблю глазами, поэтому хочу спортивную женщину,– заявит герой.
А вот второй молодой папа Роман попробует соблазнить Юлю! Мужчина предложит потенциальной невесте вместе искупаться в джакузи. Такое предложение не обрадует Юлю.
Рома поторопил события,– признается девушка.
А вот Карина с Артемом посетят вечеринку в честь Хэллоуина. Но перед этим паре предстоит выбрать соответствующие костюмы. Для молодого отца непривычно посещать такие мероприятия и менять образы.
Мне хочется, чтобы рядом был мужчина не зажатый и с ним можно было бы весело проводить время,– отметит Карина.
Согласится ли Артем выйти из своей зоны комфорта и немного поэкспериментировать? Смотрите 3 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 19 июня в 19:00, на СТБ!