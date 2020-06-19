Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим в 3 выпуске романтического реалити

Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим в 3 выпуске романтического реалити

Сегодня, 19 июня, в 19:00 на СТБ выйдет 3 выпуск романтического реалити Наречена для тата-3.

Неловкость первых дней знакомства пар уже позади. Герои «Наречена для тата-3» продолжат узнавать друг друга лучше, совершая романтические поступки. Какой паре предстоит пройти проверку ревностью, а какую ждет интимное свидание? Подробности в анонсе.

Спортивный папа Игорь и молодая мама Инна уже успели понравиться друг другу. Однако женщину шокировали условия проживания семьи, а самого Игоря – формы потенциальной невесты! Поэтому утро Инны начнется неожиданно – с тренировки.

Я растрогалась, когда узнала, что Игорь с Артуром придумали тренировку специально для меня,

– поделится Инна.

Я люблю глазами, поэтому хочу спортивную женщину,

– заявит герой.

Но не переусердствует ли мужчина со спортивным азартом, когда речь идет об отношениях? Кроме того, Игорь пригласит Инну на турнир, в котором мужчина будет боксировать. Девушка увидит вторую сторону жизни Игоря и реакцию других женщин на него. Приревнует ли Инна героя к его поклонницам?

А вот второй молодой папа Роман попробует соблазнить Юлю! Мужчина предложит потенциальной невесте вместе искупаться в джакузи. Такое предложение не обрадует Юлю.

Рома поторопил события,

– признается девушка.

Чем закончатся смелые попытки героя? Не пропустите!

А вот Карина с Артемом посетят вечеринку в честь Хэллоуина. Но перед этим паре предстоит выбрать соответствующие костюмы. Для молодого отца непривычно посещать такие мероприятия и менять образы.

Мне хочется, чтобы рядом был мужчина не зажатый и с ним можно было бы весело проводить время,

– отметит Карина.

Согласится ли Артем выйти из своей зоны комфорта и немного поэкспериментировать? Смотрите 3 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 19 июня в 19:00, на СТБ!