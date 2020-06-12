Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

12 июня на СТБ и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 2 выпуск шоу Наречена для тата 3 сезон

Смотрите во 2 выпуске шоу Наречена для тата-3

Во 2 выпуске шоу Наречена для тата 3 сезон произошла первая ссора между папой и девушкой! Всего один день под одной крышей, а уже скандал. Что же между ними произошло? И не захочет ли участница покинуть проект после того, как с ней так обошлись? Узнайте прямо сейчас!

Знакомство еще с одним папой

Сегодня еще один папа спешит на встречу к девушке, которая может стать его судьбой. Игорь Бубнов – одинокий 40-летний мужчина, который мечтает жениться и стать отцом дочери. У героя 2 выпуска шоу Наречена для тата есть 17-летний племянник Артур, которого он считает сыном. Так как у мальчика нет отца, Игорь посчитал своим долгом взять сына сестры под свое могучее крыло. Мальчик живет и тренируется под началом дяди, который полностью заменил ему отца.

Прошлые отношения Игоря не сложились, после чего он потерял веру в чистую бескорыстную любовь. Предательство любимой стало для него тяжелым ударом. Трудно поверить, но за брутальной внешностью Игоря кроется чувствительная душа. Он – человек, который мгновенно тает от детской улыбки. Больше всего мужчина хочет стать отцом.

Во 2 выпуске Наречена для тата 3 Игорь познакомится с потенциальной невестой. Алгоритм подобрал для него Инну – 27-летнюю мать-одиночку.

Женщина занимается бизнесом и самостоятельно воспитывает 2-летнего сына Платона. Инна устала от одиночества. И, хотя дела у нее идут хорошо, Инне не хватает в жизни любви, ярких и теплых эмоций.

Возможно, Игорь и Инна смогут дать друг другу то, что они ищут в своем спутнике? Как отреагирует женщина, когда новый знакомый повезет ее на свидание на полосу препятствий?

Первый день в чужом доме

Героини проекта Наречена для тата 3 во 2 выпуске будут осваиваться на территории пап. Евгений куда-то пропадет до вечера, и в итоге Настя закатит ему громкий скандал в первый же день! Карина познакомится с сыном Артема Максимом и впервые в жизни попробует приготовить ужин для мужчины. Юля встретится с друзьями Ромы, которые устроят новой девушке товарища небольшую проверку.

2 выпуск шоу Наречена для тата-3 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.