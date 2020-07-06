Говорит Украина: шокирующая правда о беспределе в роддоме, где исчез новорожденный

В новом выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале «Украина», в понедельник, 6 июля, раскроются истории произвола, которые творятся в роддоме в Энергодаре.

Днем дочь Татьяны пошла на курсы английского языка, а вечером скорая доставила будущую маму в роддом. При осмотре было слышно сердцебиение ребенка. Но уже через 30 минут врачи сообщили, что младенец умер. Когда через месяц от осложнений во время родов ушла из жизни и сама женщина, родные не смогли похоронить с ней ребенка, ведь тело новорожденной исчезло из роддома. Что узнали журналисты во время эксклюзивного расследования в медицинском учреждении, и какой ужас там пережили другие роженицы, станет известно в студии.

Дочь Татьяны, Елену, с кровотечением скорая доставила в родильное отделение санитарно-медицинской части г. Энергодар. Елена была на 7,5 месяце беременности. Она позвонила матери и попросила купить лекарства для сохранения беременности и привезти в роддом. Через 30 минут Татьяна была у дочери, которая была в сознании, с ребенком тоже все было хорошо, женщина даже слышала, как бьется сердце внучки. Татьяну успокоила акушер-гинеколог, дала список лекарств, которые нужно купить. Беременность Елены проходила хорошо и никакой опасности или риска не было. И когда Татьяна вернулась из аптеки, врач сказала, что дочери стало хуже и нужно срочно делать кесарево-сечение, спасать ребенка.

«Я очень испугалась, учитывая срок беременности, но врач заверила, что все будет хорошо, после операции ребенка положат в специальный бокс, отправят санавиацией в Запорожье, а когда Елена выздоровеет, поедет к ребенку. Дочь забрали на операцию, а через минут 30 мне сказали, что ребенок родился мертвым. Медики показали тело ребенка, он не дышал. При этом, они пытались ребенка реанимировать, хотели запустить сердце. Я не понимаю, зачем они это делали, если он уже был мертв», - рассказала на канале «Украина» мать покойной Елены.

Муж Елены убежден, что во всем виноваты врачи роддома, ведь они повредили его жене легкие, занесли инфекцию, но скрывали это. После кесарева женщине стало хуже, у нее отказали почки. В тяжелом состоянии из родильного отделения ее перевезли в отделение реанимации и подключили к аппарату искусственного дыхания.

«На все наши призывы что-то делать: вливать кровь, вызвать санавиацию для перевозки в Запорожскую областную больницу, где есть необходимая аппаратура и специалисты, которые могли спасти жену, врачи отмахивались, игнорировали, и просто пили кофе», - рассказал супруг Елены.

11 марта Елену в тяжелом состоянии доставили санитарной авиацией в Запорожскую областную больницу в отделение реанимации и интенсивной терапии. После обследования КТ было обнаружено, что пробито одно легкое. Его пробили, когда подключали к аппарату искусственного дыхания. Врачи в Энергодаре в выписке этого не отметили.

Состояние женщины оставалось тяжелым. Через три дня, 14 марта, врачи выяснили, что у Елены сепсис - во время кесарева-сечения женщине занесли инфекцию. 43 дня в реанимации родные и врачи боролись за жизнь женщины. Она перенесла много операций и спасти ее не удалось - 23 апреля Елена умерла.

«24-го апреля мы похоронили супругу. Хотели вместе с ней похоронить и ребенка, но, придя в Энергодарский морг, оказалось, что тело ребенка исчезло. Более того, никаких записей в журналах, что ребенок попал в морг, нет. Вскрытие ребенка делали в Запорожье, туда ребенка возили врачи, и тело ребенка вместе со справкой о смерти, забрали медицинские работники Энергодара, но в морг тело не доехало. Я был в шоке, ведь врач меня заверил, что ребенок будет в морге, чтобы мы не волновались, а занимались только Еленой. Я думаю, что тело ребенка могли продать в частную клинику на органы. Или медики таким образом скрывают следы преступления», - говорит супруг Елены.

Что станет известно из медицинских документов, которые не отражают реальной ход событий, какие истории расскажут другие роженицы о роддоме в Энергодаре и куда могло исчезнуть тело малыша, станет известно в студии ток-шоу «Говорить Україна».

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!