Говорит Украина: шокирующая правда о беспределе в роддоме, где исчез новорожденный
В новом выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале «Украина», в понедельник, 6 июля, раскроются истории произвола, которые творятся в роддоме в Энергодаре.
Дочь Татьяны, Елену, с кровотечением скорая доставила в родильное отделение санитарно-медицинской части г. Энергодар. Елена была на 7,5 месяце беременности. Она позвонила матери и попросила купить лекарства для сохранения беременности и привезти в роддом. Через 30 минут Татьяна была у дочери, которая была в сознании, с ребенком тоже все было хорошо, женщина даже слышала, как бьется сердце внучки. Татьяну успокоила акушер-гинеколог, дала список лекарств, которые нужно купить. Беременность Елены проходила хорошо и никакой опасности или риска не было. И когда Татьяна вернулась из аптеки, врач сказала, что дочери стало хуже и нужно срочно делать кесарево-сечение, спасать ребенка.
«Я очень испугалась, учитывая срок беременности, но врач заверила, что все будет хорошо, после операции ребенка положат в специальный бокс, отправят санавиацией в Запорожье, а когда Елена выздоровеет, поедет к ребенку. Дочь забрали на операцию, а через минут 30 мне сказали, что ребенок родился мертвым. Медики показали тело ребенка, он не дышал. При этом, они пытались ребенка реанимировать, хотели запустить сердце. Я не понимаю, зачем они это делали, если он уже был мертв», - рассказала на канале «Украина» мать покойной Елены.
«На все наши призывы что-то делать: вливать кровь, вызвать санавиацию для перевозки в Запорожскую областную больницу, где есть необходимая аппаратура и специалисты, которые могли спасти жену, врачи отмахивались, игнорировали, и просто пили кофе», - рассказал супруг Елены.
11 марта Елену в тяжелом состоянии доставили санитарной авиацией в Запорожскую областную больницу в отделение реанимации и интенсивной терапии. После обследования КТ было обнаружено, что пробито одно легкое. Его пробили, когда подключали к аппарату искусственного дыхания. Врачи в Энергодаре в выписке этого не отметили.
«24-го апреля мы похоронили супругу. Хотели вместе с ней похоронить и ребенка, но, придя в Энергодарский морг, оказалось, что тело ребенка исчезло. Более того, никаких записей в журналах, что ребенок попал в морг, нет. Вскрытие ребенка делали в Запорожье, туда ребенка возили врачи, и тело ребенка вместе со справкой о смерти, забрали медицинские работники Энергодара, но в морг тело не доехало. Я был в шоке, ведь врач меня заверил, что ребенок будет в морге, чтобы мы не волновались, а занимались только Еленой. Я думаю, что тело ребенка могли продать в частную клинику на органы. Или медики таким образом скрывают следы преступления», - говорит супруг Елены.
Что станет известно из медицинских документов, которые не отражают реальной ход событий, какие истории расскажут другие роженицы о роддоме в Энергодаре и куда могло исчезнуть тело малыша, станет известно в студии ток-шоу «Говорить Україна».
Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!