Говорит Украина: шокирующая правда о беспределе в роддоме, где исчез новорожденный

6 июля 2020 13:30 Александр Кива
Говорит Украина: шокирующая правда о беспределе в роддоме, где исчез новорожденный
Говорит Украина: шокирующая правда о беспределе в роддоме, где исчез новорожденный

В новом выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале «Украина», в понедельник, 6 июля, раскроются истории произвола, которые творятся в роддоме в Энергодаре.

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Днем дочь Татьяны пошла на курсы английского языка, а вечером скорая доставила будущую маму в роддом. При осмотре было слышно сердцебиение ребенка. Но уже через 30 минут врачи сообщили, что младенец умер. Когда через месяц от осложнений во время родов ушла из жизни и сама женщина, родные не смогли похоронить с ней ребенка, ведь тело новорожденной исчезло из роддома. Что узнали журналисты во время эксклюзивного расследования в медицинском учреждении, и какой ужас там пережили другие роженицы, станет известно в студии.

Дочь Татьяны, Елену, с кровотечением скорая доставила в родильное отделение санитарно-медицинской части г. Энергодар. Елена была на 7,5 месяце беременности. Она позвонила матери и попросила купить лекарства для сохранения беременности и привезти в роддом. Через 30 минут Татьяна была у дочери, которая была в сознании, с ребенком тоже все было хорошо, женщина даже слышала, как бьется сердце внучки. Татьяну успокоила акушер-гинеколог, дала список лекарств, которые нужно купить. Беременность Елены проходила хорошо и никакой опасности или риска не было. И когда Татьяна вернулась из аптеки, врач сказала, что дочери стало хуже и нужно срочно делать кесарево-сечение, спасать ребенка.

«Я очень испугалась, учитывая срок беременности, но врач заверила, что все будет хорошо, после операции ребенка положат в специальный бокс, отправят санавиацией в Запорожье, а когда Елена выздоровеет, поедет к ребенку. Дочь забрали на операцию, а через минут 30 мне сказали, что ребенок родился мертвым. Медики показали тело ребенка, он не дышал. При этом, они пытались ребенка реанимировать, хотели запустить сердце. Я не понимаю, зачем они это делали, если он уже был мертв», - рассказала на канале «Украина» мать покойной Елены.

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Муж Елены убежден, что во всем виноваты врачи роддома, ведь они повредили его жене легкие, занесли инфекцию, но скрывали это. После кесарева женщине стало хуже, у нее отказали почки. В тяжелом состоянии из родильного отделения ее перевезли в отделение реанимации и подключили к аппарату искусственного дыхания.

«На все наши призывы что-то делать: вливать кровь, вызвать санавиацию для перевозки в Запорожскую областную больницу, где есть необходимая аппаратура и специалисты, которые могли спасти жену, врачи отмахивались, игнорировали, и просто пили кофе», - рассказал супруг Елены.

11 марта Елену в тяжелом  состоянии доставили санитарной  авиацией в Запорожскую областную  больницу в отделение реанимации  и интенсивной терапии. После  обследования КТ было обнаружено, что пробито одно легкое. Его пробили, когда подключали к аппарату искусственного дыхания. Врачи в Энергодаре в выписке этого не отметили.

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Состояние женщины оставалось тяжелым. Через три дня, 14 марта, врачи выяснили, что у Елены сепсис - во время кесарева-сечения женщине занесли инфекцию. 43 дня в реанимации родные и врачи боролись за жизнь женщины. Она перенесла много операций и спасти ее не удалось - 23 апреля Елена умерла.

«24-го апреля мы похоронили супругу. Хотели вместе с ней похоронить и ребенка, но, придя в Энергодарский морг, оказалось, что тело ребенка исчезло. Более того, никаких записей в журналах, что ребенок попал в морг, нет. Вскрытие ребенка делали в Запорожье, туда ребенка возили врачи, и тело ребенка вместе со справкой о смерти, забрали медицинские работники Энергодара, но в морг тело не доехало. Я был в шоке, ведь врач меня заверил, что ребенок будет в морге, чтобы мы не волновались, а занимались только Еленой. Я думаю, что тело ребенка могли продать в частную клинику на органы. Или медики таким образом скрывают следы преступления», - говорит супруг Елены.

Что станет известно из медицинских документов, которые не отражают реальной ход событий, какие истории расскажут другие роженицы о роддоме в Энергодаре и куда могло исчезнуть тело малыша, станет известно в студии ток-шоу «Говорить Україна».

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!

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