Наречена для тата 3 сезон: в 7 выпуске – финальное решение Ромы и Юли и новый отец-одиночка

Финальное решение Ромы и Юли и новый отец-одиночка: что мы увидим в 7 выпуске «Наречена для тата»

Сегодня, 17 июля, в 19:00 на СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити Наречена для тата 3 сезон.

Судьбоносное решение примет пара – Рома и Юля. Их отношения не были гладкими в течение всего реалити Наречена для тата-3. Даст ли пара шанс друг другу на счастливое общее будущее? Кроме того, телезрители познакомятся с новым героем – 39-летним Максимом. Подробности выпуска читайте прямо сейчас в анонсе.

В паре Ромы и Юли день будет посвящен сыну героя– Никите, ведь он именинник. По этому поводу они организуют вечеринку на пляже. Несмотря на все попытки Юли сделать этот день незабываемым, мальчик по-прежнему не будет проявлять уважение к героине и не станет контролировать свои высказывания.

«Внутри мне хотелось все бросить и уйти»,– признается Юля.

Кроме того, не пропустите кульминационный момент выпуска – герои сделают решающий выбор, который определит их дальнейшую судьбу!

Если Рома с Юлей уже многое пережили вместе, то у Дениса с Таней отношения только начинаются – пара пытается притереться друг к другу в быту и лучше узнать свою потенциальную вторую половинку. Денису важно, чтобы его женщина готовила для семьи. Разделает ли взгляды мужчины Таня? Кроме того, девушку ждет встреча с экс-супругой Дениса и его дочкой.

Также сегодня – знакомство с еще одним одиноким папой! Построить отношения в проекте попробует неординарный 39-летний Максим, отец 15-летней Ани.

«Мой папа очень классный. Есть вещи, которые подростки никому не говорят из родителей, но, когда у меня появился первый парень, я поделилась этим с папой»,– расскажет Аня.

Цель Максима – найти близкого по духу человека. Кто же станет потенциальной невестой мужчины?

Смотрите 7 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» 17 июля в 19:00 на СТБ!