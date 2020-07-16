Наречена для тата 3 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн эфир от 17.07.2020

17 июля на СТБ и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 7 выпуск шоу Наречена для тата 3 сезон.

Смотрите в 7 выпуске шоу Наречена для тата-3 : появится еще одна новая пара. А Рома и Юля наконец-то решат, хотят ли они быть вместе. Между мужчиной и женщиной с первой же недели возникла симпатия. Рома уже признался Юле в любви. Видно, что мужчина настроен серьезно, но есть одна проблема: сын Ромы Никита не очень-то хочет, чтобы в доме поселилась какая-то новая женщина. Да и Юля почему-то не спешит знакомить мужчину со своим ребенком. Неужели она все еще сомневается в своих чувствах?

Рома и Юля в 7 выпуске Наречена для тата 3 организуют вечеринку в честь дня рождения Никиты. Мальчик увлекается кино, поэтому праздник будет тематическим. Никита попробует себя в роли режиссера, а гости станут актерами. Во время «съемок» именинник изведет Юлю многочисленными придирками. Выдержит ли она напор мальчика? И возможно ли построить счастливые отношения, если ребенок одного из партнеров не одобряет выбор родителя? Узнайте прямо сейчас!

Знакомство с новой парой

В 7 выпуске проекта Наречена для тата еще один холостяк встретится с потенциальной невестой. Максиму 39 лет, у него есть 15-летняя дочь Аня. Мужчина старается быть не только отцом, но и лучшим другом для дочери. Не станет ли это проблемой для Маргариты? Ведь ей придется найти общий язык не только с мужчиной, но и с девочкой-подростком.

Максим и Маргарита оба занимаются продажами, увлекаются брейк-денсом и нумерологией. На первом свидании мужчина поведет Риту на дегустацию вина и предложит погадать ей по руке. Угадает ли он ее прошлое? Узнайте прямо сейчас!

Еще одна пара – Таня и Денис – в 7 выпуске реалити Наречена для тата все еще не определились, есть ли у них что-то общее. Миллионер считает, что в доме уборкой и готовкой должна заниматься жена. Таня не фанат домашних дел, и она готова делегировать часть этих обязанностей наемным работникам.

Таня познакомится с дочкой Дениса Соломией. Для девушки это ответственный момент, ведь для молодого миллионера нет никого важнее любимой дочери. Понравится ли Таня девочке? И сдвинутся ли их отношения с Денисом с мертвой точки?

7 выпуск шоу Наречена для тата-3 смотрите 17 июля в 19:00 на СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.