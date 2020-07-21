Что посмотреть по ТВ 21 июля 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 21 июля 2020 года — СЕРИАЛЫ
Все женщины – ведьмы, НЛО TV, 11:30
А также смотрите:
- 14:50 Т/с "Крепостная" СТБ
- 15:30 Т/с "Женский доктор - 3" Украина
- 16:20 Т/с "Скорая" НЛО TV
- 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1
- 19:00 Танька и Володька ТЕТ
- 19:15 Т/с "Опер по вызову-4" 2+2
- 19:20 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 20:00 Танька и Володька ТЕТ
- 20:10 Т/с "Ментовские войны. Харьков" 2+2
- 20:15 Т/с "Акушерка" 2020 СТБ
- 20:30 Т/с "Кухня" 1+1
- 21:00 Т/с "Село на миллион 2" ТЕТ
- 21:00 Т/с "Короткое слово "Нет" Украина
- 21:25 Т/с "Вскрытие покажет" ICTV
- 22:30 Т/с "Морской патруль" 2010 НТН
Что посмотреть по ТВ 21 июля 2020 года — ФИЛЬМЫ
Эффект колибри, 2+2, 15:25
Джоуи Джонс, бывший спецназовец, пытается избавиться от мучительных воспоминаний в лондонских трущобах. Чтобы восстановить справедливость в этом перевернутом мире, он выдает себя за другого человека и превращается в беспощадного ангела мести, который готов беспощадно расправляться с преступниками всех мастей. Изменить его сможет только неожиданная любовь…
А также смотрите:
- 11:10 Х/ф "История вечной любви" Новый канал
- 13:50 Х/ф "Принц" 2+2
- 14:40 Х/ф "После заката" ICTV
- 16:25 Х/ф "После заката" ICTV
- 17:00 Х/ф "Исходный код" ICTV
- 21:00 Х/ф "И пришел паук" Новый канал
- 22:10 Х/ф "Геркулес" 1+1
Что посмотреть по ТВ 21 июля 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Панянка-селянка, 16:30, ТЕТ
По будням две девушки меняются на три дня своими жизнями и пытаются понять, как это: барышне жить по-деревенски, а крестьянке жить по-барски.
А также смотрите:
- 11:00 Зважені та щасливі 9 СТБ
- 13:00 Беременна в 16 СТБ
- 13:10 Мамахохотала НЛО TV
- 18:00 Аферисты в сетях Новый канал
- 21:00 "Орел и Решка. Перезагрузка. Америка" К1