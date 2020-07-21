Что посмотреть по ТВ 21 июля 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 21 июля 2020 года — СЕРИАЛЫ

Все женщины – ведьмы, НЛО TV, 11:30

В воспитательницу Уайатта, Мэнди, вселяется демон. Разными способами она внушает Пайпер, что та — плохая кузина, и совсем не умеет заботиться о ребёнке умершей родственницы. Пайпер теряет бдительность, и демонша похищает Уайатта. Оказывается, ребёнок ей нужен был для того, чтобы воскресить Хозяина. Пейдж видит на улице Декса, который целуется с незнакомой девушкой. Она выясняет, что это — бывшая девушка Декса. Чуя неладное, Пейдж пытается помочь Фиби, несмотря на все протесты той, вывести Декса на чистую воду. Демонша переносится с Уайаттом в Школу магии и готовит таинственный ритуал вызова. В это самое время Билли, вместо урока с Лео, переносится вместе с ним в Школу Магии и случайно находит Уайатта. Оставив Лео наблюдать за безопасностью сына, Билли возвращается домой и рассказывает обо всём сёстрам.

А также смотрите:

14:50 Т/с "Крепостная" СТБ

15:30 Т/с "Женский доктор - 3" Украина

16:20 Т/с "Скорая" НЛО TV

17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1

19:00 Танька и Володька ТЕТ

19:15 Т/с "Опер по вызову-4" 2+2

19:20 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

20:00 Танька и Володька ТЕТ

20:10 Т/с "Ментовские войны. Харьков" 2+2

20:15 Т/с "Акушерка" 2020 СТБ

20:30 Т/с "Кухня" 1+1

21:00 Т/с "Село на миллион 2" ТЕТ

21:00 Т/с "Короткое слово "Нет" Украина

21:25 Т/с "Вскрытие покажет" ICTV

22:30 Т/с "Морской патруль" 2010 НТН

Что посмотреть по ТВ 21 июля 2020 года — ФИЛЬМЫ

Эффект колибри, 2+2, 15:25

Джоуи Джонс, бывший спецназовец, пытается избавиться от мучительных воспоминаний в лондонских трущобах. Чтобы восстановить справедливость в этом перевернутом мире, он выдает себя за другого человека и превращается в беспощадного ангела мести, который готов беспощадно расправляться с преступниками всех мастей. Изменить его сможет только неожиданная любовь…

А также смотрите:

11:10 Х/ф "История вечной любви" Новый канал

13:50 Х/ф "Принц" 2+2

14:40 Х/ф "После заката" ICTV

16:25 Х/ф "После заката" ICTV

17:00 Х/ф "Исходный код" ICTV

21:00 Х/ф "И пришел паук" Новый канал

22:10 Х/ф "Геркулес" 1+1

Что посмотреть по ТВ 21 июля 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Панянка-селянка, 16:30, ТЕТ

Ты видел когда-то, чтобы сорняки на огороде пололи лопатой? А на ТЕТ возможно и такое, если за дело берется настоящая барышня. Или крестьянку, которая пытается прыгнуть вниз головой? И такое может быть, если вовремя включить ТЕТ и не пропустить самое интересное.

По будням две девушки меняются на три дня своими жизнями и пытаются понять, как это: барышне жить по-деревенски, а крестьянке жить по-барски.

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