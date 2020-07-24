Невероятная правда о звездах: кому поклоняются знаменитости

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.
Со страхами и фобиями встречается каждый человек, в том числе и звезды. Действительно ли Ирина Билык боится столпотворения людей, а Памела Андерсон – смотреть на себя в зеркало? После каких детских травм Киану Ривз начал панически бояться темноты, а ОпраУинфри – жевательных резинок?
Знаменитости и религия: кому поклоняются звезды? Неужели секта с криминальной историей разбила семью Виктора Павлика? Действительно ли Том Круз является лидером тайного ордена? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:45 на телеканале СТБ!