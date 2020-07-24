Невероятная правда о звездах: кому поклоняются знаменитости

24 июля 2020 21:30 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: кому поклоняются знаменитости
Невероятная правда о звездах: кому поклоняются знаменитости
пресс-служба

В субботу, 25 июля, в 9:45 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах.

Читайте такжеИзвестная болливудская актриса заразилась коронавирусом вслед за дочкой и мужем
Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Со страхами и фобиями встречается каждый человек, в том числе и звезды. Действительно ли Ирина Билык боится столпотворения людей, а Памела Андерсон – смотреть на себя в зеркало? После каких детских травм Киану Ривз начал панически бояться темноты, а ОпраУинфри – жевательных резинок?

Читайте такжеАктриса Анастасия Иванюк: По-доброму завидую зрителям сериала «Швидка»
Знаменитости и религия: кому поклоняются звезды? Неужели секта с криминальной историей разбила семью Виктора Павлика? Действительно ли Том Круз является лидером тайного ордена? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:45 на телеканале СТБ!

Облако тегов

СТБ Невероятная правда о звездах телешоу

Материалы по теме

Говорит Украина: Сергей+Сергей: генетический сбой (эфир от 24.07.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Сергей+Сергей: генетический сбой (эфир от 24.07.2020)
Говорит Украина: Детектор для пожизненника: так спал, что убийцей стал? (эфир от 24.07.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Детектор для пожизненника: так спал, что убийцей стал? (эфир от 24.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Телешоу

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Невероятная правда о звездах: кому поклоняются знаменитости
Анонсы на ТВ

Невероятная правда о звездах: кому поклоняются знаменитости

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK