Что посмотреть по ТВ 3 августа 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу. Итак, что же посмотреть 3 августа 2020 года по ТВ?
Что посмотреть по ТВ 3 августа 2020 года — СЕРИАЛЫ
Друзья, НЛО TV, 17:30
А также смотрите:
- 08:00 Т/с "Ранняя пташка 2" ТЕТ
- 10:40 Т/с "Морской патруль" НТН
- 15:30 Т/с "Крепостная" СТБ
- 12:30 Т/с "Выходите без звонка" Украина
- 16:00 Т/с "Женский доктор - 4" Украина
- 17:10 Т/с "Женщина" 1+1
- 19:00 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
Что посмотреть по ТВ 3 августа 2020 года — ФИЛЬМЫ
Книга Илая, 2+2, 16:10
30 лет тому назад мир бушевала война, которая привела общество почти к полному истреблению. Выжили немногие, и их единственная надежда - тайная Книга, на поиски которой отправляется Илай, храбрый человек с самурайскими понятиями о чести.
А также смотрите:
- 12:10 Х/ф "Бунтарка" К1
- 14:30 Х/ф "Битва проклятых" 2+2
- 14:50 Х/ф "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни" Новый канал
- 20:10 Х/ф "Столкновение с бездной" ICTV
Что посмотреть по ТВ 3 августа 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Средиземноморский check-in, 16:30, НЛО TV
А также смотрите:
- 08:00 Improv Live Show Новый канал
- 17:30 4 свадьбы ТЕТ
- 18:00 "Орел и Решка. Рай и ад" К1
- 19:00 Ревизор Новый канал