Что посмотреть по ТВ 3 августа 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

2 августа 2020 20:38 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 3 августа 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 3 августа 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
пресс-служба

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу. Итак, что же посмотреть 3 августа 2020 года по ТВ?

Что посмотреть по ТВ 3 августа 2020 года — СЕРИАЛЫ

Друзья, НЛО TV, 17:30

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Веселые и обаятельные герои «Друзей» – это три очаровательные девушки и трое симпатичных парней. Ветреная Рейчел, красотка Моника, известная своими неудачными романами, весельчак Чендлер, сентиментальная Фиби, красавчик Джо, мечтающий стать знаменитым актером, добродушный интеллектуал Росс. Они влюбляются, ищут работу, ссорятся, женятся, разводятся, у них вечно не хватает денег. Но что бы ни произошло, каждый вечер они снова вместе. Сериал «Друзья» – это история шестерых молодых людей, живущих в Нью-Йорке, завсегдатаев Центральной кофейни. Они всегда с юмором относятся к любым ситуация, и этот же юмор помогает им в нелегкие моменты жизни.

А также смотрите:

  • 08:00 Т/с "Ранняя пташка 2" ТЕТ 
  • 10:40 Т/с "Морской патруль" НТН
  • 15:30 Т/с "Крепостная" СТБ
  • 12:30 Т/с "Выходите без звонка" Украина
  • 16:00 Т/с "Женский доктор - 4" Украина
  • 17:10 Т/с "Женщина" 1+1
  • 19:00 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

Что посмотреть по ТВ 3 августа 2020 года — ФИЛЬМЫ

Книга Илая, 2+2, 16:10

30 лет тому назад мир бушевала война, которая привела общество почти к полному истреблению. Выжили немногие, и их единственная надежда - тайная Книга, на поиски которой отправляется Илай, храбрый человек с самурайскими понятиями о чести.

А также смотрите:

  • 12:10 Х/ф "Бунтарка" К1 
  • 14:30 Х/ф "Битва проклятых" 2+2
  • 14:50 Х/ф "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни" Новый канал 
  • 20:10 Х/ф "Столкновение с бездной" ICTV

Что посмотреть по ТВ 3 августа 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Средиземноморский check-in, 16:30, НЛО TV

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Тревел-шоу «Средиземноморский check-in» – это увлекательные путешествия по балканским странам и не известным для многих туристов странам Африки. Ведущими в новом сезоне остались Алена Мороз и Илья Луценко, знакомые зрителям по «Северному check-in». Фишкой этого сезона будет исследование стран в формате «Ожидание/Реальность». Команда проекта посетила 15 стран, каждая из которых когда-то была частью Римской Империи, а затем пошла своим путем развития.

А также смотрите:

  • 08:00 Improv Live Show Новый канал 
  • 17:30 4 свадьбы ТЕТ 
  • 18:00 "Орел и Решка. Рай и ад" К1
  • 19:00 Ревизор Новый канал

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