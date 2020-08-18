Хорошее здоровье на Интере: как защититься от гепатита?

В среду, 19 августа, в 13:20 зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о гепатите – одном из самых коварных заболеваний.

Более 300 миллионов людей в мире болеют вирусными гепатитами, но 95% из них даже не догадываются, что являются носителями заболевания! Что такое вирусный гепатит? Какие существуют типы этой инфекции? Может ли болезнь проходить бессимптомно? Как от нее защититься? В студии программы на эти и многие другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу

Гепатит – это воспаление печени, которое может привести к развитию цирроза или онкологического заболевания. Вызывают гепатит, как правило, вирусные инфекции, которые и формируют такие болезни, как вирусные гепатиты A, B, C, D, Е. Каким образом вирусы гепатита могут попасть в наш организм? Чем они отличаются? Что происходит с печенью, когда в ней поселяется этот вирус?

От заражения вирусными гепатитами не застрахован никто. В студию ток-шоу придет телеведущая Светлана Вольнова, чтобы узнать, как защитить себя от болезни. Светская дива тщательно следит за своей внешностью и часто посещает салоны красоты. Но там, где салонные процедуры, маникюр и педикюр, велика вероятность подхватить гепатит. Какие правила гигиены нужно соблюдать? Как правильно обрабатывать инструменты?

Также в студию ток-шоу придет Татьяна Кузьменко. Женщина, не зная о своем диагнозе, выносила и родила ребенка во время болезни. Передается ли гепатит новорожденным? Как протекает гепатит у детей? Сколько стоит лечение? Можно ли заразиться гепатитом повторно? Еще одна героиня ток-шоу – отчаянная путешественница и многодетная мама Катерина Влежу. Она побывала в тридцати странах мира и почти везде брала с собой маленьких детей. Ей известно, что каждый год огромное количество туристов инфицируются вирусными гепатитами, но молодую маму это не пугает. Какими должны быть действия туриста в случае инфицирования в чужой стране? Как правильно делать вакцинацию от гепатита? Есть ли противопоказания?

Какие методы профилактики гепатитов считаются самыми действенными? Какие простые правила помогут избежать попадания патогенных клеток в организм? Разобраться во всех вопросах, связанных с гепатитом, помогут эксперты «Хорошего здоровья на Интере»: врач-гепатолог, д.м.н., член Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени Вадим Шипулин; терапевт Елена Егорова; гастроэнтеролог Галина Незговорова.

«Гепатиты А и Е – это так называемая «болезнь немытых рук», а другая группа вирусных гепатитов – это поражение инфицированной кровью, – объясняет врач-гепатолог Вадим Шипулин. – Для лечения гепатита С уже появились эффективные препараты. А вот от гепатита В может защитить только вакцинация. Подхватить вирус гепатита В просто – при любой хирургической операции, медицинской манипуляции, в частности, во время лечения зубов, косметических процедур, нанесения татуировки. Передается вирус через кровь. Малейшее повреждение на коже или слизистой становится входными воротами для инфекции. А вот вылечиться от гепатита В невозможно. Грозными осложнениями болезни являются цирроз и рак печени».

Не пропустите выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о гепатите – в среду, 19 августа, в 13:20 на телеканале «Интер».