Хорошее здоровье на Интере: Аллергия - смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.08.2020)

13 августа 2020 00:06 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: Аллергия - смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.08.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.08.2020)
пресс-служба

19 августа в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 6 выпуска проекта – вакцинация.

Смотрите в 6 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Болезнь цивилизации - именно так ее называют врачи. Более 300 миллионов людей во всем мире страдают аллергией. По прогнозам специалистов, к 2025 году с аллергией будет каждый второй на планете. Вы можете родиться с предрасположенностью к ней, а узнать об этом только в зрелом возрасте. Что же это такое? Какие виды аллергии чаще всего встречаются у украинцев? Каковы первые симптомы болезни? Что, в первую очередь, должен делать человек, если заметил у себя какие-то аллергические проявления? Как помочь, если случился анафилактический шок? По каким признакам можно понять, что у человека аллергическая реакция на косметическое средство? Какими средствами лучше всего убирать в доме и какие лекарства от аллергии должны быть в домашней аптечке, рассказали эксперты ток-шоу. Звездная гостья программы – певица Лавика.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 14.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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