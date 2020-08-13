Хорошее здоровье на Интере: Гепатит - смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.08.2020)

13 августа 2020 00:12 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: Гепатит - смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.08.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.08.2020)
пресс-служба

20 августа в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 7 выпуска проекта – вакцинация.

Смотрите в 7 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Ученые считают, что через 20-30 лет главную опасность для здоровья человечества будут представлять вирусные гепатиты. В хит-параде самых коварных болезней их можно считать лидерами. Ведь более 300 миллионов людей в мире болеют вирусными гепатитами, а 95% из них даже не догадываются, что являются носителями заболевания! Что это за болезнь? Где наибольшая вероятность заразиться гепатитом? Как вирусы гепатита могут попасть в наш организм? В чем отличие гепатитов А та Е от гепатитов В, С и D? Какие изменения происходят в здоровой печени, когда в нее попадает коварный вирус? Как переносят эту инфекцию дети и пожилые люди? Эффективны ли вакцины от гепатита? Каковы самые эффективные меры профилактики от гепатита? Как правильно жарить мясо, чтобы не подхватить вирус? И как правильно обрабатывать инструменты в салонах красоты? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Звездная гостья программы – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 14.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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