В четверг, 20 августа, в 13:20 зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» – о родинках.

Пигментированные образования есть на коже у каждого человека, некоторые из них появляются при рождении, другие – в течение жизни. Их количество может увеличиваться, а цвет и форма меняться. Но самое опасное – родинки могут переродиться в меланому – злокачественную опухоль. Как выявить подозрительную родинку? Что делать, если заметили у себя несколько новых образований, не похожих на привычные родинки? Нужно ли их удалять? В студии программы на эти и многие другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу.

Хорошее здоровье на Интере: когда родинка может стать опасной? / пресс-служба

В студию программы придет Ольга Сумская – актриса, покорившая своей красотой миллионы поклонников. И родинка над губой стала ее визитной карточкой. Но, несмотря на это, Ольга приняла решение ее удалить. Почему она сделала этот шаг? Какой способ выбрала для удаления? Какие признаки могут свидетельствовать, что родинка стала опасной?

Хорошее здоровье на Интере: когда родинка может стать опасной? / пресс-служба

Другая героиня ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» – Галина Смижук – очень беспокоится о здоровье собственного ребенка. И все из-за крупной родинки на лице, которая появилась при рождении дочери Маргариты и с каждым годом становится все больше и больше. Девочка очень стесняется своей родинки, но никто из врачей не берется ее удалить. Что порекомендуют Маргарите эксперты ток-шоу? Стоит ли удалять родинки для профилактики? Также в студию программы приедет Евгения Нименко, которая много лет пыталась избавиться от крупного родимого пятна на лице, пока не посмотрела на себя по-новому. Сейчас она – счастливая, успешная женщина. Чем вызвано появление родимых пятен? Как жить полноценной жизнью, имея такую особенность?

Хорошее здоровье на Интере: когда родинка может стать опасной? / пресс-служба

От чего зависит количество и цвет родинок? Что может привести к перерождению невуса в меланому? Почему так важно при травмировании родинки как можно скорее обратиться к врачу? И как уменьшить риск возникновения злокачественных изменений кожи? Разобраться во всех вопросах помогут эксперты «Хорошего здоровья на Интере»: дерматолог Елена Моисеева, хирург-онколог Николай Аникусько, педиатр Анастасия Шевелицкая.

Хорошее здоровье на Интере: когда родинка может стать опасной? / пресс-служба

«С возрастом родинок на теле человека становится больше, их ни в коем случае нельзя травмировать, сдирать и чесать, – рассказывает Николай Аникусько. – Важно время от времени проводить осмотр своих родинок. Насторожить могут их асимметрия, изменение контуров, размеров, текстуры и цвета. Тем, кто уже в группе риска, то есть имеет на теле много родинок, следует избегать прямых солнечных лучей, особенно в середине дня. Обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Также стоит носить одежду из натуральных тканей, которая бы максимально защищала от солнечных лучей. Следите за изменениями на своей коже, и если вас насторожит изменение родинок, обязательно обратитесь к врачу. А еще лучше – периодически проходите обследование».

Не пропустите выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о родинках и меланомах – в четверг, 20 августа, в 13:20 на телеканале «Интер».