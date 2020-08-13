Хорошее здоровье на Интере: как уберечься от клещей?
В пятницу, 14 августа, в 13:20 зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере», тема которого – укусы клещей.
Клещи переносят три сотни возбудителей различных болезней, тридцать из которых – опасны для людей. Так называемый собачий клещ переносит боррелии – бактерии, которые способны вызвать болезнь Лайма. Она одна из самых опасных и распространенных в Украине – может поражать нервную и опорно-двигательную системы, приводить к парализации. Кроме того, клещи переносят вирус энцефалита, который тоже поражает нервную систему и может привести к менингиту или энцефалиту. К счастью, шансы заразиться как энцефалитом, так и остальными болезнями, вызванными возбудителями инфекций, минимальны. Они действительно опасны для жизни, но очень редко встречаются в Украине и угрожают лишь людям со слабым иммунитетом.
Болезни, передающиеся через укусы клещей, особенно опасны для малышей. В студию ток-шоу придет Татьяна Артеменко – мама трех детей, младшего из которых клещ укусил в 3 месяца. Она хочет знать, как защитить детей. Что делать, если клещ все-таки укусил? Как правильно его удалить? Чем обрабатывать место укуса? Нужно ли сдавать клеща в лабораторию? И как действовать, если человек все-таки заболел? Чтобы рассказать о своем неприятном опыте и предостеречь других, в студию «Хорошего здоровья на Интере» придет Константин Бирюков, который перенес болезнь Лайма. Каковы первые признаки этого заболевания? Что происходит в нашем организме во время заражения боррелиями? Как в Украине лечат от этой болезни? Насколько это дорого? Отличается ли лечение у нас от мировых методик? Удается ли полностью вылечиться? И в каких случаях лечение уже невозможно?
Какие современные препараты существуют против клещей? Как эти средства правильно наносить? Что должно быть в домашней аптечке в разгар сезона клещей? Разобраться во всех вопросах помогут эксперты «Хорошего здоровья на Интере»: акаролог, биолог отдела надзора за инфекционными заболеваниями Центра общественного здоровья Игорь Небогаткин, инфекционист Евгения Менжулина, педиатр и аллерголог Лидия Василенко.
«Часто можно услышать, что клещи «прыгают» с деревьев на людей, но это не так, – рассказывает акаролог Игорь Небогаткин. – На самом деле они живут в почве, а для «охоты» залезают на траву или невысоко на кусты и обычно «атакуют» человека снизу вверх. Чтобы обезопасить себя от клещей во время пребывания в лесу или парке, нужно одеваться так, чтобы им было сложно добраться к телу: рубашка должна быть с длинными рукавами, а брюки заправлены в носки. Это не слишком эстетично, зато может спасти здоровье».