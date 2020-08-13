В пятницу, 14 августа, в 13:20 зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере», тема которого – укусы клещей.

Клещи могут быть переносчиками энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма). Что это за заболевания и чем они опасны для жизни человека? Как защититься от клещей? И какие последствия для здоровья могут иметь их укусы? В студии программы на эти и многие другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу.

Клещи переносят три сотни возбудителей различных болезней, тридцать из которых – опасны для людей. Так называемый собачий клещ переносит боррелии – бактерии, которые способны вызвать болезнь Лайма. Она одна из самых опасных и распространенных в Украине – может поражать нервную и опорно-двигательную системы, приводить к парализации. Кроме того, клещи переносят вирус энцефалита, который тоже поражает нервную систему и может привести к менингиту или энцефалиту. К счастью, шансы заразиться как энцефалитом, так и остальными болезнями, вызванными возбудителями инфекций, минимальны. Они действительно опасны для жизни, но очень редко встречаются в Украине и угрожают лишь людям со слабым иммунитетом.

Хорошее здоровье на Интере: как уберечься от клещей? / пресс-служба

Болезни, передающиеся через укусы клещей, особенно опасны для малышей. В студию ток-шоу придет Татьяна Артеменко – мама трех детей, младшего из которых клещ укусил в 3 месяца. Она хочет знать, как защитить детей. Что делать, если клещ все-таки укусил? Как правильно его удалить? Чем обрабатывать место укуса? Нужно ли сдавать клеща в лабораторию? И как действовать, если человек все-таки заболел? Чтобы рассказать о своем неприятном опыте и предостеречь других, в студию «Хорошего здоровья на Интере» придет Константин Бирюков, который перенес болезнь Лайма. Каковы первые признаки этого заболевания? Что происходит в нашем организме во время заражения боррелиями? Как в Украине лечат от этой болезни? Насколько это дорого? Отличается ли лечение у нас от мировых методик? Удается ли полностью вылечиться? И в каких случаях лечение уже невозможно?

Хорошее здоровье на Интере: как уберечься от клещей? / пресс-служба

От клещей страдают все без исключения: и люди, и животные. У Владимира Гришко – три собаки. Маэстро живет в частном доме возле леса, и прогулки с четырехлапыми друзьями – особый ритуал. Вместе с одним из своих питомцев – Маркизом – Владимир пришел в студию «Хорошего здоровья на Интере», чтобы выяснить, как избежать опасности и не принести клещей в свой дом? Какие болезни, переносимые клещами, опасны для собак? Насколько тяжелыми могут быть последствия укуса для животных?

Какие современные препараты существуют против клещей? Как эти средства правильно наносить? Что должно быть в домашней аптечке в разгар сезона клещей? Разобраться во всех вопросах помогут эксперты «Хорошего здоровья на Интере»: акаролог, биолог отдела надзора за инфекционными заболеваниями Центра общественного здоровья Игорь Небогаткин, инфекционист Евгения Менжулина, педиатр и аллерголог Лидия Василенко.

Хорошее здоровье на Интере: как уберечься от клещей? / пресс-служба

«Часто можно услышать, что клещи «прыгают» с деревьев на людей, но это не так, – рассказывает акаролог Игорь Небогаткин. – На самом деле они живут в почве, а для «охоты» залезают на траву или невысоко на кусты и обычно «атакуют» человека снизу вверх. Чтобы обезопасить себя от клещей во время пребывания в лесу или парке, нужно одеваться так, чтобы им было сложно добраться к телу: рубашка должна быть с длинными рукавами, а брюки заправлены в носки. Это не слишком эстетично, зато может спасти здоровье».

Не пропустите выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о клещах – в пятницу, 14 августа, в 13:20 на телеканале «Интер».