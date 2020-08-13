Хорошее здоровье на Интере: Рак молочной железы - смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.08.2020)

13 августа 2020 00:00 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: Рак молочной железы - смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.08.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.08.2020)
пресс-служба

18 августа в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 5 выпуска проекта – вакцинация.

Смотрите в 5 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

По данным специалистов, каждая седьмая женщина в Украине имеет проблемы со здоровьем молочных желез, которые диагностируются, к сожалению, слишком поздно. Уже тогда, когда проблема перерастает в рак. Но эту болезнь можно победить! Если рак вовремя выявить, специалисты дают 95% на возвращение к полноценной жизни. Каковы симптомы заболевания? Что должно насторожить женщину и побудить ее обратиться к врачу? Каковы причины возникновения рака молочной железы? Как болезнь развивается и проявляется? В каких случаях необходимо удаление груди? Кому из звезд пришлось услышать страшный диагноз? И что предлагает современная медицина женщинам, которым удалили молочные железы? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Хорошего здоровья на Интере» – оперная певица Алена Гребенюк.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 14.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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