Участник и оператор реалити Кохання на виживання привезли из Перу «контрабанду»

10 сентября 2020 11:43 Александр Кива
Участник и оператор реалити Кохання на виживання привезли из Перу «контрабанду»
Участник и оператор реалити Кохання на виживання привезли из Перу «контрабанду»
пресс-служба

Когда Новый канал отправил съемочную группу 4 сезона Кохання на виживання в джунгли, даже не подозревал, чем может обернуться путешествие.

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Летать в экзотические страны – огромный риск. Встреча с неизвестными животными, непривычная еда и местные болезни, которые в диковинку иммунитету европейца. Латинская Америка в этом плане – типичная экзотика. Ее джунгли кишат тропическими инфекциями. Самые известные из них – болезнь Денге и болезнь Карриона – обе лихорадки передаются через укусы москитов.

Участник и оператор реалити Кохання на виживання привезли из Перу «контрабанду» / пресс-служба

Съемочной группе Кохання на виживання 4 сезон повезло – они не встретились с этими возбудителями. Но, все же, джунгли оставили после себя сильные впечатления. Из-за непривычной еды члены команды реалити сильно отравились. Ведущему Олегу Кензову даже делали капельницы от обезвоживания. И когда, казалось бы, все обошлось, они встретились с новой опасностью.

– В Перу есть насекомое, которое откладывает личинку в коже, – рассказывает ведущий реалити «Кохання на виживання» Олег Кензов. – Наш оператор и один из участников привезли «контрабанду» в Украину – пару яиц в себе. Пришлось вырезать их в больнице.

Участник и оператор реалити Кохання на виживання привезли из Перу «контрабанду» / пресс-служба

Ребят «наградил» местный овод, который откладывает личинки на москитов. А те их переносят под кожу млекопитающих, в том числе и человека. Но на какие жертвы не пойдешь, только чтобы помочь парам-участникам разобраться в отношениях. Результаты усилий команды проекта «Кохання на виживання» зрители смогут увидеть с 15 сентября в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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Олег Кензов Новый Канал съемки телешоу Кохання на виживання-4

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