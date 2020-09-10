Участник и оператор реалити Кохання на виживання привезли из Перу «контрабанду»

Участник и оператор реалити Кохання на виживання привезли из Перу «контрабанду»

Когда Новый канал отправил съемочную группу 4 сезона Кохання на виживання в джунгли, даже не подозревал, чем может обернуться путешествие.

Летать в экзотические страны – огромный риск. Встреча с неизвестными животными, непривычная еда и местные болезни, которые в диковинку иммунитету европейца. Латинская Америка в этом плане – типичная экзотика. Ее джунгли кишат тропическими инфекциями. Самые известные из них – болезнь Денге и болезнь Карриона – обе лихорадки передаются через укусы москитов.

Участник и оператор реалити Кохання на виживання привезли из Перу «контрабанду» / пресс-служба

Съемочной группе Кохання на виживання 4 сезон повезло – они не встретились с этими возбудителями. Но, все же, джунгли оставили после себя сильные впечатления. Из-за непривычной еды члены команды реалити сильно отравились. Ведущему Олегу Кензову даже делали капельницы от обезвоживания. И когда, казалось бы, все обошлось, они встретились с новой опасностью.

– В Перу есть насекомое, которое откладывает личинку в коже, – рассказывает ведущий реалити «Кохання на виживання» Олег Кензов. – Наш оператор и один из участников привезли «контрабанду» в Украину – пару яиц в себе. Пришлось вырезать их в больнице.

Участник и оператор реалити Кохання на виживання привезли из Перу «контрабанду» / пресс-служба

Ребят «наградил» местный овод, который откладывает личинки на москитов. А те их переносят под кожу млекопитающих, в том числе и человека. Но на какие жертвы не пойдешь, только чтобы помочь парам-участникам разобраться в отношениях. Результаты усилий команды проекта «Кохання на виживання» зрители смогут увидеть с 15 сентября в 19:00 на Новом канале.

Напомним,