Я соромлюсь свого тіла-7: врачи будут бороться за жизнь священника

25 сентября 2020 14:40 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла-7: врачи будут бороться за жизнь священника
Я соромлюсь свого тіла-7: врачи будут бороться за жизнь священника
пресс-служба

В воскресенье, 27 сентября, в 21:15 на СТБ состоится премьера масштабного медицинского проекта “Я соромлюсь свого тіла”. TV.ua расскажет, что увидят зрители в 1 выпуске 7 сезона шоу.

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В первом выпуске Я соромлюсь свого тіла-7 от 27.09.2020  зрителей ждет история девушки, с болезнью которой врачи столкнуться на проекте впервые, а маленький Славик растрогает даже Валерия Ославского.

История трехлетнего Славика очень тронет Валерия Ославского.У мальчика аномально маленький размер конечностей, а самое страшное - ребенок не может ходить. С самого рождения супруги ежедневно борются за здоровье своего малыша. Славику уже сделали очень дорогую операцию, на которую родители собирали деньги с миру по нитке. Без хирургического вмешательства не обойтись, ведь болезнь прогрессирует. Проект “Я соромлюсь свого тіла 7 сезон- последняя надежда для измученных родителей.

В настоящий фильм ужасов превратилось жизнь пациентки Ольги, которую соседи называют “чертом”. А все потому, что у девушки растет “хвост”... Врачи попробуют спасти девушку от невыразимых страданий и страха потерять мужа из-за неизвестной болезни.

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Зрителей ждет и продолжение историй предыдущих сезонов. Ради помощи для Изабеллы, которую убивал собственный вес, собрался огромный Международный консилиум. 110 килограммов - критическая стадия ожирения для девочки, которая обременяет девочку еще множеством болезней, среди которых и апноэ - регулярные остановки дыхания во сне. То есть, любая ночь для девочки может стать последней!

Как ли врачи помогут священнику Борису, который пришел с запущенными язвами на ногах? А также - какой эксперимент на пляже шокирует Людмилу Шупенюк, узнаем в воскресенье в 21:15 на СТБ!

 

 

 

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