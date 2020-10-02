Я соромлюсь свого тіла-7: врачи проверят, как украинцы тренируются в спортзалах

В воскресенье, 4 октября, в 21:15 зрители СТБ увидят 3 выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Валерий Ославский проверит, правильно ли тренируются украинцы в спортзалах, а также проведет личное расследование о пропаже маленькой пациентки.

В новом эпизоде «Я соромлюсь свого тіла-7» Валерия Ославского и команду врачей ждет уникальный случай - маленькая девочка с семью пальчиками на руке. Правда помочь ей непросто - в определенный момент мама начнет игнорировать звонки врача и других специалистов. Обеспокоенный Валерий лично расследует эту непростую ситуацию.

Кроме того, Валерий Ославский посетит тренажерный зал. Врач проверит, как тренируются украинцы. И каким же будет его удивление, когда он увидит, что лишь единицы делают это без вреда для здоровья.

Не обойдется и без счастливых финалов героев этого сезона. Как докторам удалось вылечить священника и женщину, которая жаловалась на новообразование похожее на хвост - увидим в воскресенье в 21:15 на СТБ!