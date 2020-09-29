Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

4 октября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

Смотрите в 3 выпуске шоу

Жизнь маленького пациента, 5-летнего Тимура Жируна, полна боли и страданий. На 8-м месяце беременности маме Тимура сказали, что у сына есть подозрение на заячью губу. Но, когда он родился, стало понятно, что это совсем другое...С каким генетическим заболеванием попытаются бороться челюстно-лицевой хирург, офтальмолог, отоларинголог и стоматолог? Это будет очень тяжелый бой!

Также наши постоянные врачи Екатерина, Людмила и Валерий на время снимут белые халаты ради важного эксперимента. И наденут костюмы торта, колбасы и йогурта. Приготовьтесь записывать, ведь вы узнаете очень важную информацию о вредных и безопасных «ешках». И самое главное – какие болезни могут спровоцировать некоторые из них и в каких продуктах они затаились.

3 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 10.10.2020 в 21:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте