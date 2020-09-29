Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

29 сентября 2020 20:11 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
пресс-служба

4 октября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

Читайте такжеЯ соромлюсь свого тіла: новые вызовы и исцеления героев прошлых сезонов
Смотрите в 3 выпуске шоу Я соромлюсь свого тіла-7

Жизнь маленького пациента, 5-летнего Тимура Жируна, полна боли и страданий. На 8-м месяце беременности маме Тимура сказали, что у сына есть подозрение на заячью губу. Но, когда он родился, стало понятно, что это совсем другое...С каким генетическим заболеванием попытаются бороться челюстно-лицевой хирург, офтальмолог, отоларинголог и стоматолог? Это будет очень тяжелый бой!

Читайте такжеЯ соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Также наши постоянные врачи Екатерина, Людмила и Валерий на время снимут белые халаты ради важного эксперимента. И наденут костюмы торта, колбасы и йогурта. Приготовьтесь записывать, ведь вы узнаете очень важную информацию о вредных и безопасных «ешках». И самое главное – какие болезни могут спровоцировать некоторые из них и в каких продуктах они затаились.

3 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 10.10.2020 в 21:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте

Облако тегов

СТБ телешоу Я соромлюсь свого тіла-7

Материалы по теме

День рождения Татьяны Высоцкой: 9 интересных фактов о ведущей
Новости

День рождения Татьяны Высоцкой: 9 интересных фактов о ведущей
Міняю жінку-15: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.09.2020)
Телешоу

Міняю жінку-15: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.09.2020)
Майже колишні: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.09.2020)
Телешоу

Майже колишні: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.09.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 29.09.2020)
Телешоу

Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 29.09.2020)

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Популярное видео

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)

Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK