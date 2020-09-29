Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
4 октября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.
Жизнь маленького пациента, 5-летнего Тимура Жируна, полна боли и страданий. На 8-м месяце беременности маме Тимура сказали, что у сына есть подозрение на заячью губу. Но, когда он родился, стало понятно, что это совсем другое...С каким генетическим заболеванием попытаются бороться челюстно-лицевой хирург, офтальмолог, отоларинголог и стоматолог? Это будет очень тяжелый бой!
3 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 10.10.2020 в 21:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте