Стосується кожного: почему в драку между соседями оказались втянуты дети?

7 октября 2020 11:41 Александр Кива
Стосується кожного: почему в драку между соседями оказались втянуты дети?
Стосується кожного: почему в драку между соседями оказались втянуты дети?
пресс-служба

В среду, 7 октября, в 18:00 на «Интере» смотрите выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Бойцовская семья».

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Многодетная героиня этой программы оказалась в центре скандала с ближайшими соседями. Что послужило причиной конфликта? Почему репутация образцовой семьи теперь под вопросом? В студии ток-шоу ведущий Андрей Данилевич и эксперты программы разбирались в последствиях войны взрослых, участниками которой стали юные талантливые спортсмены.

Драка произошла в июле в Одесской области между двумя семьями. Видео происшествия облетело Интернет. 43-летняя Надежда Ягозинская рассказала, что сначала ссора вспыхнула между взрослыми, а затем соседи вовлекли в конфликт своих несовершеннолетних детей-боксеров. Такое обвинение стало для местной общины неожиданностью: многодетная семья, в которой воспитываются 10 детей, здесь на хорошем счету. Почти все ребята активно занимаются бойцовскими видами спорта и, как правило, занимают первые места на различных соревнованиях.

В студию программы приедет многодетная мама Мария Курсенко, чтобы защитить репутацию своей семьи и будущее своих детей. Почему соседка считает, что она не может справиться со своими сыновьями и дочками, поэтому юные спортсмены неуправляемы и представляют опасность для окружающих? Как дети оказались причастными к конфликту взрослых?

Чтобы восстановить события того дня и рассказать правду о причинах драки между соседями, в студию ток-шоу также приедут Надежда Ягозинская и ее односельчане. Как люди оценивают ситуацию, которая сложилась в родном поселке? И почему возникают конфликты между соседями?

О юных спортсменах из семьи Курсенко расскажет их тренер по боксу – Валерий Бошняк. Способны ли ребята на необоснованную агрессию по отношению к окружающим? Что спровоцировало их вступить в драку? И существует ли выход из ситуации, которая ставит под угрозу спортивную карьеру будущих чемпионов?

«На самом деле эта программа – о каждом из нас, а не только о жителях одесского поселка, – говорит телеведущий Андрей Данилевич. – Соседи – это близкие люди. И если вдруг случится беда, то вы вместе будете бороться и защищать друг друга. Если есть спорные вопросы, всегда можно сесть за стол переговоров и найти компромисс ради спокойствия своих детей. Репутация родителей должна быть безупречной, ведь многодетность – это большая ответственность. Берегите своих детей и цените их достижения. Это очень важно. Это касается каждого».

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Разобраться в ситуации помогут эксперты «Касается каждого»: юрист Ольга Додух,   многодетная мама Катерина Тимченко, актриса Нина Набока, а также боксер Олег Ефимович, интерконтинентальный чемпион мира по версии WBO и WBA и шестикратный чемпион Европы по версии EBU.

Не пропустите выпуск «Касается каждого» – «Бойцовская семья» – сегодня, 7 октября, в 18:00 на «Интере».

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