Японская актриса Юко Такэути повесилась в спальне: шокирующие подробности
В ночь на 27 сентября в собственном доме была найдена повешенной японская актриса Юко Такэути.
Это произошло внезапно, и мы все ошеломлены и опечалены этой новостью,‒ сообщили в талант-агентстве актрисы.
Юко сыграла роли в десятках фильмах, сериалах и активно снималась в рекламе. Она трижды ставала лауреатом премии Японкой киноакадемии за лучшую роль. Также женщина вела страницу в Instagram, где собрала возле себя более 800 тысяч поклонников. Последний ее пост датируется 1 сентября 2020 года.
Напомним,
- Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые появились на публике как пара.
- Леся Никитюк похвасталась красочными снимками с Карпат: В ковбойках и штанах с бахромой.