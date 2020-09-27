Японская актриса Юко Такэути повесилась в спальне: шокирующие подробности

27 сентября 2020 15:04 Катерина Даниленко
Японская актриса Юко Такэути повесилась в спальне: шокирующие подробности
Японская актриса Юко Такэути
социальная сеть Instagram

В ночь на 27 сентября в собственном доме была найдена повешенной японская актриса Юко Такэути.

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40-летнюю знаменитость, которую запомнили благодаря роли Шерлока в одноименном сериале, ночью обнаружил ее муж, актер Дайки Накабаяши. Он направился в больницу, где подтвердили смерть супруги. Предсмертной записки женщина не оставила.

Это произошло внезапно, и мы все ошеломлены и опечалены этой новостью,
‒ сообщили в талант-агентстве актрисы.

Японская актриса Юко Такэути / социальная сеть Instagram

Юко сыграла роли в десятках фильмах, сериалах и активно снималась в рекламе. Она трижды ставала лауреатом премии Японкой киноакадемии за лучшую роль.  Также женщина вела страницу в Instagram, где собрала возле себя более 800 тысяч поклонников. Последний ее пост датируется 1 сентября 2020 года.

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В конце января 2020 года Юко Такэути родила второго ребенка ‒ мальчика.

Напомним,

Японская актриса Юко Такэути / социальная сеть Instagram
 

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