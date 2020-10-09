Невероятная правда о звездах отправится в гости к Светлане Вольновой

Невероятная правда о звездах отправится в гости к Светлане Вольновой

В субботу, 10 октября, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Экскурсия по звездной квартире! Светская львица Светлана Вольнова покажет, где живет. Специально для журналистов теледива устроит экскурсию и раскроет самые сокровенные секреты. Война с продюсерами: какие знаменитости прощались с продюсерами со скандалом и почему?

Звездная ревизия: команда проекта «» заглянет в авто Дмитрия Шурова, солиста проекта Pianoбой. Что музыкант всегда возит с собой и почему? И что необычного хранит в багажнике?