Казаки. Абсолютно лживая история: канал ICTV показал первый тизер приключенческого сериала

7 октября 2020 23:30 Юлия Крутиева
Казаки. Абсолютно лживая история: канал ICTV показал первый тизер приключенческого сериала
Казаки. Абсолютно лживая история: канал ICTV показал первый тизер сериала
пресс-служба

Телеканал ICTV показал первый тизер приключенческого сериала "Казаки. Абсолютно лживая история". Премьера ленты запланирована на осень 2020 года.

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«Казаки. Абсолютно лживая история» – это приключенческая комедия о казаках. Лента погрузит в атмосферу конца 16 века и покажет историю простого парня Ивана на Запорожской Сечи.

В ролике представлены основные персонажи сериала, в частности главный герой Иван (Юрий Дьяк), казак Назар (Андрей Исаенко) и Кошевой Атаман (Остап Ступка). Также в ленте снялись Мила Сивацкая, Михаил Гаврилов, Лариса Руснак, Михаил Кукуюк, Олег Волощенко, Александр Мельник, Дмитрий Вивчарюк и еще почти 200 актеров.

Сериал создан при поддержке Правительства Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины. Всего запланировано 12 эпизодов.

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