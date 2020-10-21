Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров покажет необычный парк развлечений с миниатюрным миром в Китае
В новом выпуске тревел-шоу "Мир наизнанку", который выйдет на канале 1+1 уже сегодня в 22.45, путешественник Дмитрий Комаров отправится в один из самых необычных развлекательных парков в Китае.
Но здесь нет привычных американских горок и сладкой ваты, а его главные жители – люди с карликовостью. Артисты, актеры и танцоры, чей рост ниже обычного, привлекают в это королевство миллионы туристов.
Дмитрий Комаров отправится в парк не просто как зритель, а чтобы узнать обратную сторону жизни актеров – чем они живут, как работают, почему выбрали для себя такую сферу, и как относятся к туристам, которые приезжают посмотреть на их представления.
Артисты готовятся к представлениям и относятся к ним как к работе, после которой у них начинается уже обычная жизнь – с друзьями, признанием и любовью,– рассказал Дмитрий Комаров.
По традиции программы, “Мира наизнанку” устроит для жителей этого сказочного города настоящий сюрприз и подарит незабываемое приключение, которое они не забудут еще очень долго.
Напомним, одной из особенностей программы «Мир наизнанку» являются необычные герои, интересные личности и простые люди со всего мира, чьи жизненные истории трогают сердца и запоминаются зрителям надолго. Знакомясь с ними через экраны телевизоров, телезрители еще раз убеждаются в том, что несмотря на внешние отличия, люди по всему миру имеют общие желания, радости и стремления.
Различия во внешности не могут быть предметом для насмешек или оскорблений, а тем более, становиться препятствием на пути к мечте и счастью. Актеры этого города – маленькие люди с большими сердцами, – расскажет Дмитрий Комаров в программе. – Они ничем не отличаются от нас с вами. Они точно так же мечтают о простых вещах, хотят любви и уважения.
Какой подарок принесет новым друзьям Дмитрия Комарова самые яркие эмоции и впечатления, и что они расскажут ведущему об изнанке своей жизни в сказочном городке - смотрите в новой серии “Мира наизнанку” уже сегодня в 22.45 на канале 1+1.