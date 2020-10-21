Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров покажет необычный парк развлечений с миниатюрным миром в Китае

В новом выпуске тревел-шоу "Мир наизнанку", который выйдет на канале 1+1 уже сегодня в 22.45, путешественник Дмитрий Комаров отправится в один из самых необычных развлекательных парков в Китае.

В китайской провинции Юньнань недалеко от города Куньмин местный предприниматель основал тематический парк развлечений, который вызвал массу споров во всем мире. Он потратил 14 миллионов долларов на создание королевства с миниатюрными декорациями, попадая в которое туристы погружаются в атмосферу настоящей сказки. Парк напоминает Диснейленд со статуями эльфов, фантастическими замками, лестницами и воротами.

Но здесь нет привычных американских горок и сладкой ваты, а его главные жители – люди с карликовостью. Артисты, актеры и танцоры, чей рост ниже обычного, привлекают в это королевство миллионы туристов.

Дмитрий Комаров отправится в парк не просто как зритель, а чтобы узнать обратную сторону жизни актеров – чем они живут, как работают, почему выбрали для себя такую сферу, и как относятся к туристам, которые приезжают посмотреть на их представления.

Артисты готовятся к представлениям и относятся к ним как к работе, после которой у них начинается уже обычная жизнь – с друзьями, признанием и любовью,

– рассказал Дмитрий Комаров.

Мир наизнанку-11: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020) / пресс-служба

В парке телеведущий познакомится с самым главным жителем сказочного города – мужчиной, который во всех представлениях играет роль короля. Он проведет для “Мира наизнанку” экскурсию по большой территории парка развлечений, покажет, как обустроен быт артистов, расскажет, почему они съезжаются со всей страны, чтобы работать там, а также поделится своей историей любви.

По традиции программы, “Мира наизнанку” устроит для жителей этого сказочного города настоящий сюрприз и подарит незабываемое приключение, которое они не забудут еще очень долго.

Напомним, одной из особенностей программы «Мир наизнанку» являются необычные герои, интересные личности и простые люди со всего мира, чьи жизненные истории трогают сердца и запоминаются зрителям надолго. Знакомясь с ними через экраны телевизоров, телезрители еще раз убеждаются в том, что несмотря на внешние отличия, люди по всему миру имеют общие желания, радости и стремления.

Различия во внешности не могут быть предметом для насмешек или оскорблений, а тем более, становиться препятствием на пути к мечте и счастью. Актеры этого города – маленькие люди с большими сердцами, – расскажет Дмитрий Комаров в программе. – Они ничем не отличаются от нас с вами. Они точно так же мечтают о простых вещах, хотят любви и уважения.

Какой подарок принесет новым друзьям Дмитрия Комарова самые яркие эмоции и впечатления, и что они расскажут ведущему об изнанке своей жизни в сказочном городке - смотрите в новой серии “Мира наизнанку” уже сегодня в 22.45 на канале 1+1.