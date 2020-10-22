Супермама 2 сезон: участница проекта воспитывает дочь по законам Ислама

22 октября 2020 23:50 Александр Кива
Супермама 2 сезон: участница проекта воспитывает дочь по законам Ислама
Супермама 2 сезон: участница проекта воспитывает дочь по законам Ислама
пресс-служба

22 октября в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат бороться за звание лучшей.

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Участницы отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

Ульяна – консервативная мама. Она замужем за иностранцем, семья вместе живет в Киеве. Муж получает проценты от бизнеса на родине, а в Украине много времени занимается спортом, отдыхает, встречается с друзьями и семьей. Ульяна же все время проводит с доченькой. Какие правила в семье установил муж-мусульманин? И как это влияет на развития ребенка – соперницы уже сегодня выяснят в эфире.

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Кто станет супермамой в этот раз? Как участницы оценят друг друга и кому отдаст наивысший балл эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Смотрите  на СТБ и скоро на tv.ua!

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