Супермама 2 сезон: участница проекта воспитывает дочь по законам Ислама
22 октября в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат бороться за звание лучшей.
Ульяна – консервативная мама. Она замужем за иностранцем, семья вместе живет в Киеве. Муж получает проценты от бизнеса на родине, а в Украине много времени занимается спортом, отдыхает, встречается с друзьями и семьей. Ульяна же все время проводит с доченькой. Какие правила в семье установил муж-мусульманин? И как это влияет на развития ребенка – соперницы уже сегодня выяснят в эфире.