Супермама 2 сезон: как живут дети мамы-чудачки, которым позволено все?

Сегодня, 9 ноября, в 18:00 на СТБ начинается новая неделя реалити «Супермама».

Четыре участницы отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев. Только одна из мам получит звание лучшей!

Первой в гости приглашает мама-чудачка Катя. Женщина признается, что она за яркую жизнь и яркие эмоции. Катя воспитывает семилетнюю Маргариту и годовалую Матильду. По словам мамы, грязные и голодные дети – счастливые дети! Катя позволяет дочкам почти все: краситься яркими помадами, размазывать еду, экспериментировать с волосами, ходить босиком и купаться столько, сколько им хочется.

Героиня уверена, что дети сами почувствуют, когда им станет холодно или некомфортно. Желание детей – закон для Кати. Но хорошая ли это тактика для воспитания?

Я супермама, потому что я разрешаю детям делать все, что они хотят. И от этого мои дети счастливы, - отмечает героиня.

Действительно ли дети счастливы? И есть ли хоть какие-то правила в семье участницы? Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ!