Таємниці ДНК 2 сезон: узнайте, кто из двоих мужчин – отец 7-летнего Максима
10 ноября 2020 13:53
Александр Кива
Таємниці ДНК помогут разобраться, кто из двоих мужчин – отец 7-летнего Максима
пресс-служба
Сегодня, 10 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».
Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста
, который раскроет правду для большой семьи.
Надежда работает по 16 часов в день, чтобы заработать на лечение тяжелобольного младшего брата, ведь родной отец отрекся от мальчика. Максиму 7 лет, он очень любознательный и активный, но до сих пор не разговаривает. 4 года назад врачи диагностировали у него аутизм. Несмотря на тяжелую работу женщин в семье, денег на лечение не хватает. По их словам, родной отец мальчика, узнав о диагнозе сына, ушел, заявив, что Максим не от него!
Александр же уверяет, что болезнь здесь не причем, ведь у него есть веские основания сомневаться в своем отцовстве. Он уверен, отец мальчика – первый муж Анны – Владимир, с которым женщина до сих пор состоит в браке и на которого Максим невероятно похож. На чьей стороне правда? Истину сможет открыть лишь тест ДНК! Смотрите сегодня в 19:00 на СТБ!