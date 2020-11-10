Таємниці ДНК 2 сезон: узнайте, кто из двоих мужчин – отец 7-летнего Максима

10 ноября 2020 13:53 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: узнайте, кто из двоих мужчин – отец 7-летнего Максима
Таємниці ДНК помогут разобраться, кто из двоих мужчин – отец 7-летнего Максима
пресс-служба

Сегодня, 10 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».

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Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста, который раскроет правду для большой семьи.

Надежда работает по 16 часов в день, чтобы заработать на лечение тяжелобольного младшего брата, ведь родной отец отрекся от мальчика. Максиму 7 лет, он очень любознательный и активный, но до сих пор не разговаривает. 4 года назад врачи диагностировали у него аутизм. Несмотря на тяжелую работу женщин в семье, денег на лечение не хватает. По их словам, родной отец мальчика, узнав о диагнозе сына, ушел, заявив, что Максим не от него!

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Александр же уверяет, что болезнь здесь не причем, ведь у него есть веские основания сомневаться в своем отцовстве. Он уверен, отец мальчика – первый муж Анны – Владимир, с которым женщина до сих пор состоит в браке и на которого Максим невероятно похож. На чьей стороне правда? Истину сможет открыть лишь тест ДНК! Смотрите сегодня в 19:00 на СТБ! 

 

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