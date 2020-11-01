Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 03.11.2020)

1 ноября 2020 12:34 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 03.11.2020)

3 ноября на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 15 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 15 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

38-летняя Валентина с  рождения не знала родительской  любви и никогда не видела  биологических маму и папу. Героиня  родилась с тяжелым диагнозом, но, несмотря на прогнозы врачей, выжила и отправилась жить  в приемную семью. Сейчас женщина  уже и сама мама двоих детей. Валентина работает медсестрой  в роддоме и часто думает  над тем, почему биологические  родители отказались от нее. Героиня  уверена, что ее семья живет  неподалеку, ведь ее часто путают  с другой, похожей на нее женщиной. Кроме того, Валентине удалось  узнать, где территориально могут  проживать ее родные, но самостоятельные  поиски оказались тщетными. Чтобы  найти ответ на самый важный  вопрос в жизни, Валентина просит  помощи у проекта «Таємниці  ДНК».

15 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 3 ноября в 19:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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