Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 03.11.2020)

3 ноября на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 15 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Смотрите в 15 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

38-летняя Валентина с рождения не знала родительской любви и никогда не видела биологических маму и папу. Героиня родилась с тяжелым диагнозом, но, несмотря на прогнозы врачей, выжила и отправилась жить в приемную семью. Сейчас женщина уже и сама мама двоих детей. Валентина работает медсестрой в роддоме и часто думает над тем, почему биологические родители отказались от нее. Героиня уверена, что ее семья живет неподалеку, ведь ее часто путают с другой, похожей на нее женщиной. Кроме того, Валентине удалось узнать, где территориально могут проживать ее родные, но самостоятельные поиски оказались тщетными. Чтобы найти ответ на самый важный вопрос в жизни, Валентина просит помощи у проекта «Таємниці ДНК».

15 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 3 ноября в 19:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.