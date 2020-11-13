Невероятная правда о звездах: ревизия звездного авто и провокационные вопросы

В субботу, 14 ноября, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Неймовірна правда про зірок.

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Дайджест самого романтического реалити осени «Холостячка»: наиболее интересные и горячие моменты минувшей недели проекта. Как проходят съемки клипа группы KAZKA? Что зрители увидят в новом клипе певицы Камалии? Журналисты проекта узнали все подробности первыми!

Ревизия звездного авто: что удивительного команда найдет в машине Александра Стоянова? Оля Цибульская ответит на провокационные вопросы в блиц-интервью: чего вы не знали о селебрити? Кто из знаменитостей обладает нетипичной внешностью? И кого можно назвать заядлым звездным холостяком? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на телеканале СТБ!