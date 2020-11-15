Я соромлюсь свого тіла 7 сезон - резонансное расследование о лекарствах от рака профессора Потопальского

В воскресенье в 21:15 на СТБ в новом выпуске 7 сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла» к Екатерине Безвершенко придет сложнейшая пациентка с онкозаболеванием.

Вместо лечения у специалистов, она много лет покупала препараты от рака некого профессора Анатолия Потопальского. Екатерина Безвершенко и команда проекта проведут собственное расследование о деятельности загадочного доктора.

«Я все время принимаю препараты профессора Потопальского, впервые пришла к нему 6 лет назад. Он не обследовал меня и даже не смотрел, просто дал свои лекарства от онко и опухолей. Этими лекарствами я себя держу. Я очень люблю жизнь, и всегда мыслю позитивно. У меня нет сомнений, что я вылечусь», - признается пациентка Татьяна.

Екатерина Безвершенко придет в ужас, и признается, что это самый худший случай в истории проекта. Татьяна осознанно 10 лет не обращалась ни разу ни к онкологам, ни к другим врачам. Женщина уверяет, что у нее нет на это денег, а «чудодейственные» лекарства доступнее. Из-за нетрадиционного лечения состояние женщины критическое, а опухоль в очень запущенном состоянии.

Как пройдет обседование и есть ли у Татьяны шанс на выздоровление? А также резонансное расследование о незапатентованных лекарствах от рака - смотрите в воскресенье в 21:15 на СТБ