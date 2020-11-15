Я соромлюсь свого тіла 7 сезон - резонансное расследование о лекарствах от рака профессора Потопальского

15 ноября 2020 14:17 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон - резонансное расследование о лекарствах от рака профессора Потопальского
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон - резонансное расследование о лекарствах от рака профессора Потопальского
пресс-служба

В воскресенье в 21:15 на СТБ в новом выпуске 7 сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла» к Екатерине Безвершенко придет сложнейшая пациентка с онкозаболеванием.

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Вместо лечения у специалистов, она много лет покупала препараты от рака некого профессора Анатолия Потопальского. Екатерина Безвершенко и команда проекта проведут собственное расследование о деятельности загадочного доктора.

«Я все время принимаю препараты профессора Потопальского, впервые пришла к нему 6 лет назад. Он не обследовал меня и даже не смотрел, просто дал свои лекарства от онко и опухолей. Этими лекарствами я себя держу. Я очень люблю жизнь, и всегда мыслю позитивно. У меня нет сомнений, что я вылечусь», - признается пациентка Татьяна.

Екатерина Безвершенко придет в ужас, и признается, что это самый худший случай в истории проекта. Татьяна осознанно 10 лет не обращалась ни разу ни к онкологам, ни к другим врачам. Женщина уверяет, что у нее нет на это денег, а «чудодейственные» лекарства доступнее. Из-за нетрадиционного лечения состояние женщины критическое, а опухоль в очень запущенном состоянии.

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Как пройдет обседование и есть ли у Татьяны шанс на выздоровление? А также резонансное расследование о незапатентованных лекарствах от рака - смотрите в  воскресенье в 21:15 на СТБ

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