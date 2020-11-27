МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут готовить с финалистами МастерШеф.Профессионалы-2

27 ноября 2020 16:10 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут готовить с финалистами МастерШеф.Профессионалы-2
МастерШеф-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2020)
кадр из программы

На кухне десятого сезона МастерШеф кулинаров-аматоров ждет ошеломляющий сюрприз – капитанами команд станут финалисты МастерШеф.Профессионалы-2 Эдуард Канарян, Александр Цвигун и Евгений Грибеник!

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Финалисты второго сезона "МастерШеф.Профессионалы" Эдик, Саша и дядя Женя наберут в команды аматоров "МастерШеф-10", попробовав лишь их блюдо. У участников будет 15 минут, чтобы приготовить закуску, которая впечатлит профи. Если же блюдо не понравится ни одному из них, его автор получит черный фартук.

После формирования команд, участникам предстоит приготовить сет, 50% которого будет состоять из одного продукта.

Каждой команде нужно приготовить по три блюда высокого ресторанного уровня: закуску, основное блюдо и десерт. Что именно готовить – решат ваши капитаны. Каждый их них выберет монопродукт, который должен стать звездой всех трех блюд, – объявят правила судьи.

Кто выберет любимый продукт Эдика и чье блюдо Эктор назовет самым лучшим за все сезоны на «МастерШеф» – узнаем завтра на СТБ!

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