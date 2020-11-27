МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут готовить с финалистами МастерШеф.Профессионалы-2
На кухне десятого сезона МастерШеф кулинаров-аматоров ждет ошеломляющий сюрприз – капитанами команд станут финалисты МастерШеф.Профессионалы-2 Эдуард Канарян, Александр Цвигун и Евгений Грибеник!
После формирования команд, участникам предстоит приготовить сет, 50% которого будет состоять из одного продукта.
Каждой команде нужно приготовить по три блюда высокого ресторанного уровня: закуску, основное блюдо и десерт. Что именно готовить – решат ваши капитаны. Каждый их них выберет монопродукт, который должен стать звездой всех трех блюд, – объявят правила судьи.
Кто выберет любимый продукт Эдика и чье блюдо Эктор назовет самым лучшим за все сезоны на «МастерШеф» – узнаем завтра на СТБ!