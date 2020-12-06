Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: на проект придет пациентка, ставшая жертвой бьюти-процедур

6 декабря 2020 14:09 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: на проект придет пациентка, ставшая жертвой бьюти-процедур
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: на проект придет пациентка, ставшая жертвой бьюти-процедур
пресс-служба

В воскресенье в 21:15 в 7 сезоне масштабном медицинском проекте «Я соромлюсь свого тіла» на СТБ врачи продолжат бороться за жизни и здоровье украинцев.

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Специалисты Я соромлюсь свого тіла-7 попробуют спасти 33-летнего парня, жизнь которого разрушила производственная травма, а также начнут серию лекций о правилах сексуального воспитания.

На проект в отчаянии обратится 33-летний Сергей Онищенко, который 5 лет назад получил производственную травму. У парня было разбито лицо, он  потерял глаз и зубы, его руку «собирали» по частям. В итоге, 10 дней комы, 16 операций и неутешительный прогноз врачей, которые давали лишь 5% на то, что Сергей будет жить. Но мужчина ухватился за жизнь. Долгое время Сережа не узнавал даже родную маму, и заново учился писать и читать. Все его страдания стали невыносимыми после того, как мужчину бросила жена и забрала маленькую дочь, которую он не видел уже год. Сергей больше всего мечтает снова увидеть малышку, но боится напугать ее своим видом, а из-за многочисленных травм ему запретили работать физически. Обследования покажут очень неутешительные результаты, которые могут стать препятствием для дальнейшего лечения. Что же специалисты будут делать в этом сложнейшем случае?

В новом выпуске команда начнет серию экспериментов, которые так важны для современных родителей  - о половом воспитании детей. Они  включают в себя не только знания о сексе, но и о собственном теле, о половом созревании, гигиене, контрацепции и тому подобное. Поэтому в серии образовательных лекций и практических заданий для родителей, в каком возрасте, о чем и как говорить с ребенком. Почему так важно называть половые органы своими именами: пенис, член, вульва? О таком важном «правило трусиков» и не только узнаем 6 декабря на СТБ!

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А также история 42-летней Елены, купившей в интернете ампулы гиалуроновой кислоты. Женщина ровела омолаживающую процедуру прямо у себя дома. Но результат оказался совсем неожиданным – лицо покрылось страшными рубцами. Удастся ли врачам помочь Елене вернуть красоту? 

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